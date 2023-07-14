黃妍赴日拍MV獲盧鎮業帶入戲眼濕濕 推新專輯寫埋同人小說

黃妍(Cath)推出第三張專輯《4891》，由於專輯受村上春樹作品《1Q84》啟蒙，她與填詞人的全新她與填詞人王樂儀，大玩二次創作，合寫同人小說，更特地往日本為最新派台歌《哀傷的作者》拍MV，為整個企劃畫上完美句號。
拍MV「天公造美」
整張《4891》專輯都充滿著濃厚的日本氣息，來到最後一曲《哀傷的作者》，全碟的創作總監兼MV導演Pazu，就趁Cath到日本放假時，用上兩天的時間拍攝MV，製作團隊更特地找出《1Q84》出現過的場景，包括穿越1Q84世界的天橋，男女主角天吾及青豆最後相遇的公園等， Cath慶幸拍攝MV時「天公造美」，配合歌曲的傷感氛圍，「其實成個Trip都極好天，正正係拍MV嗰兩日落住雨，令到成個感覺配合返。」
今次MV有較多演戲的部分，在演天吾的盧鎮業(小野)及導演Pazu從旁指導，演青豆的Cath可謂交足戲，「小野真係好犀利，佢真係天吾，喺故事走出嚟！有個Shot我同小野坐低對望，Suppose呢個係平衡世界我哋冇相遇，小野見我唔到，但我見佢慢慢喊，然後我都唔知點解俾佢搞到眼濕濕。佢好帶到我入戲，好厲害！」此歌是獻給世上所有敏感、孤獨寫作的創作者。
拒再寫小說：太辛苦
《4891》全碟分《4891》及《At Present》兩碟，其中《4891》收錄4對共8首互相對應的歌曲，成就兩個對稱的平衡時空。《At Present》收錄了5 首歌曲的特別版本，另包括《霧雨》(《異地畫》Demo版)及《至少有歌》(Extended Version)。為了配合整體概念，Cath在唱片印製一個月前，才決定在專輯內加入同人短篇小說，與填詞人王樂儀分別化身月亮小姐及左手先生，以書信方式作二次創作，Cath回憶這次創作道：「我哋用兩個星期寫晒出嚟，因為我先寫，王樂儀等我回信，所以壓力都在我身上，好辛苦！我即情要Block期寫文。」經過這次創作後，Cath可有想過當小說家呢？Cath斬釘截鐵道：「冇，太辛苦喇！況且寫作當興趣，冇壓力，開心啲！」
為了《4891》這張專輯，Cath還分別於7月及8月於誠品書店尖沙咀店及銅鑼灣店舉行《黃妍4891》展覽，展出分享會裡播出的《4891 Mini Movie》外，更有書寫手稿、未曾曝光的照片及MV道具，每個展覽展出的內容各有不同，有關詳情，可留意Cath的社交媒體專頁。