黃妍赴日拍MV獲盧鎮業帶入戲眼濕濕 推新專輯寫埋同人小說

黃妍(Cath)推出第三張專輯《4891》，由於專輯受村上春樹作品《1Q84》啟蒙，她與填詞人的全新她與填詞人王樂儀，大玩二次創作，合寫同人小說，更特地往日本為最新派台歌《哀傷的作者》拍MV，為整個企劃畫上完美句號。

拍MV「天公造美」

整張《4891》專輯都充滿著濃厚的日本氣息，來到最後一曲《哀傷的作者》，全碟的創作總監兼MV導演Pazu，就趁Cath到日本放假時，用上兩天的時間拍攝MV，製作團隊更特地找出《1Q84》出現過的場景，包括穿越1Q84世界的天橋，男女主角天吾及青豆最後相遇的公園等， Cath慶幸拍攝MV時「天公造美」，配合歌曲的傷感氛圍，「其實成個Trip都極好天，正正係拍MV嗰兩日落住雨，令到成個感覺配合返。」

今次MV有較多演戲的部分，在演天吾的盧鎮業(小野)及導演Pazu從旁指導，演青豆的Cath可謂交足戲，「小野真係好犀利，佢真係天吾，喺故事走出嚟！有個Shot我同小野坐低對望，Suppose呢個係平衡世界我哋冇相遇，小野見我唔到，但我見佢慢慢喊，然後我都唔知點解俾佢搞到眼濕濕。佢好帶到我入戲，好厲害！」此歌是獻給世上所有敏感、孤獨寫作的創作者。