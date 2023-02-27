黃妍麥花臣開騷 講明唔跳舞但有驚喜

創作女歌手黃妍(Cath)，近日接受TVB娛樂新聞台《StarTalk》主播許文軒訪問，大談即將在旺角麥花臣場館舉行個人音樂會，黃妍稱，吸取過往在不同場館開騷經驗，會不停改進演出技巧，她說：「今次開騷會連續做兩晚，所以事前會喺屋企練習，成個騷full run一次，唱足二十幾首歌，試下個vocal可唔可以處理到，把聲會唔會攰！萬一唔得，就睇吓有咩方法可以克服！不停咁試。」

會唱其他歌手的歌

她又稱，為了配合主題，某些歌曲會減省，亦會試唱其他人的歌。「農曆新年大年初一已經開工，同音樂總監研究歌單同試key，因為要唱其他人嘅歌，甚至自己嘅歌都會改編曲，連唱法都唔同，所以喺屋企重新錄過歌曲去練習。」不會跳舞的Cath，又稱：「上次開音樂會已經跳咗，我有個同事睇完之後，都唔知我跳咗！仲問黃妍又話會跳舞，點解仲未跳，佢話我跳到好似耍太極，所以跳舞對我嚟講真係好困難，完全搞唔掂。」

上身跳舞下身唔知做乜

Cath指，之前拍攝新歌MV《異地書》，大膽挑戰現代舞，「初初導演叫我跳舞我都好抗拒，之後跟老師上堂，慢慢又覺得冇想像中咁困難，可能現代舞比較慢，自己睇返個MV覺得原來自己都識跳舞，好似好勁咁！但其實只係睇上身，睇埋下身就唔知我做緊乜！隻腳未搞得掂！哈哈！所以今次演唱會都應該唔會跳舞，我會用另外一啲方式比驚喜大家。」