黃妍3月麥花臣開騷 為美感效果捱冷兼膊頭瘀晒

黃妍(Cath)將於3月11至12日假旺角麥花臣場館舉行《BLOOMING UNDERWATER LIVE 2023》，這是Cath相繼兩年再度開個唱，她不惜將自己的恐懼完全披露，作為音樂會的主題。Cath過去所創作的作品，都是不斷地發掘內在的自己，「恐懼」是Cath創作中一個不可或缺的關鍵字，這兩個字亦令Cath衍生出很多不同維度的創作，所以今次音樂會將會以「恐懼」作最大的主題， 為Cath的音樂歷程來一次總結。

從恐懼裡綻放出最好的自己

常言道：女人用水做，但水卻是Cath人生中最大的恐懼，這全因她小時候曾遇溺，自始以後她便對水產生了恐懼。因為這個小時候的經歷，讓Cath與創作團隊在構思音樂會名字時，想到將「恐懼」與「水」兩大元素放在一起，然後將之轉化，成就了「BLOOMING UNDERWATER 」這個演唱會主題名字，背後的意義在於，如果水是Cath的恐懼，我們就讓Cath從恐懼裡綻放出最好的自己。