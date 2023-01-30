黃妍3月麥花臣開騷 為美感效果捱冷兼膊頭瘀晒

黃妍(Cath)將於3月11至12日假旺角麥花臣場館舉行《BLOOMING UNDERWATER LIVE 2023》，這是Cath相繼兩年再度開個唱，她不惜將自己的恐懼完全披露，作為音樂會的主題。Cath過去所創作的作品，都是不斷地發掘內在的自己，「恐懼」是Cath創作中一個不可或缺的關鍵字，這兩個字亦令Cath衍生出很多不同維度的創作，所以今次音樂會將會以「恐懼」作最大的主題， 為Cath的音樂歷程來一次總結。
從恐懼裡綻放出最好的自己
常言道：女人用水做，但水卻是Cath人生中最大的恐懼，這全因她小時候曾遇溺，自始以後她便對水產生了恐懼。因為這個小時候的經歷，讓Cath與創作團隊在構思音樂會名字時，想到將「恐懼」與「水」兩大元素放在一起，然後將之轉化，成就了「BLOOMING UNDERWATER 」這個演唱會主題名字，背後的意義在於，如果水是Cath的恐懼，我們就讓Cath從恐懼裡綻放出最好的自己。
為美感效果 凍到打冷震
為了突出 「BLOOMING UNDERWATER」的概念，Cath今次在音樂會中不僅大唱歷年熱播作品，更會獻唱別人的歌；她又特別染金了長髮並首次Gel甲，穿上帶有水在流動那種感覺的3D Print連身紙製裙拍攝，加上燈光配合，Cath就像在水中蓄勢待發靜待時機，好等樂迷一同感受那份美態。
不過Cath分享了優雅造型背後的笑料，說：「本來真係要浸水拍攝，但估計我俾唔到任何表情，所以大家放棄咗，改為著一條形態上有海浪感覺嘅裙。當日天氣好凍，我裙裏面只係着咗類似絲襪嘅衫，所以我一路影一路打冷震，另外就係條裙好重，我要孭住影相，結果第二日我兩邊膊頭瘀晒。」