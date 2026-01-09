黃婉曼實踐北上南下交流使命 變身Madam Icy狠劈價冇手軟

標榜為香港首個專注中港飲食文旅的網絡短綜藝頻道「On Your Mark Channel」(OYMC)，不走高檔路線，而是用「娛樂+資訊」的輕鬆短片，讓觀眾在笑聲中得到最新資訊。

前 TVB 編導睇準短片市場

在《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》中，波姐馮素波帶隊掃街，一口奶茶配一句「啲奶係假㗎！」瞬間貼地搞笑；而在《嘆世界突擊隊》中，Madam Icy黃婉曼則以犀利又不失幽默的主持風格，其中直搗陽澄湖，追蹤香港老字號「成隆行」大閘蟹的全生產鏈，直飛陽澄湖，直擊從養殖、出口檢驗，以至運到香港餐桌上，來到你的口，每一環都親身驗證，只為告訴你：「呢隻蟹，點解好味、點解抵！」

OYMC背後操盤手是Keith Chan陳江鴻「豆演」，這位前TVB編導，早早預視傳統生態的改變，他從長片市場轉戰短片領域第一炮，一改冗長的傳統電視節目，他以「短、平、快」卻有料一一聚焦於深挖其高性價比密碼，讓觀眾一兩分鐘內搞懂「點解呢間咁抵食」、「呢個價錢到底值唔值」。創作《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》後再接再勵拍攝《嘆世界突擊隊》，將現代貼地的吃喝玩樂生活帶到消費者手中。