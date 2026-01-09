黃婉曼實踐北上南下交流使命 變身Madam Icy狠劈價冇手軟

標榜為香港首個專注中港飲食文旅的網絡短綜藝頻道「On Your Mark Channel」(OYMC)，不走高檔路線，而是用「娛樂+資訊」的輕鬆短片，讓觀眾在笑聲中得到最新資訊。
前TVB編導睇準短片市場
在《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》中，波姐馮素波帶隊掃街，一口奶茶配一句「啲奶係假㗎！」瞬間貼地搞笑；而在《嘆世界突擊隊》中，Madam Icy黃婉曼則以犀利又不失幽默的主持風格，其中直搗陽澄湖，追蹤香港老字號「成隆行」大閘蟹的全生產鏈，直飛陽澄湖，直擊從養殖、出口檢驗，以至運到香港餐桌上，來到你的口，每一環都親身驗證，只為告訴你：「呢隻蟹，點解好味、點解抵！」
OYMC背後操盤手是Keith Chan陳江鴻「豆演」，這位前TVB編導，早早預視傳統生態的改變，他從長片市場轉戰短片領域第一炮，一改冗長的傳統電視節目，他以「短、平、快」卻有料一一聚焦於深挖其高性價比密碼，讓觀眾一兩分鐘內搞懂「點解呢間咁抵食」、「呢個價錢到底值唔值」。創作《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》後再接再勵拍攝《嘆世界突擊隊》，將現代貼地的吃喝玩樂生活帶到消費者手中。
直擊大閘蟹生產過程
《香港網絡食神之IE創意爭霸戰》、《嘆世界突擊隊》不只是一個節目，更是「中港消費指南」。無論你在香港想找一間隱世茶餐廳，還是打算北上深圳「掃貨」，只要打開OYMC，就有波姐、黃婉曼同你一齊「突擊」高性價比體驗。
作為Madam Icy的黃婉曼主持《嘆世界突擊隊》以來，她最欣賞製作團隊創意，針對不同商家的特性，創作出不同趣味橋段，有別自己過往普通主持的節目，需要發揮一啲演藝天份。黃婉曼非常開心拍攝時團隊充滿活力：「佢哋經常即興發揮，一班嘩鬼真係好盞鬼同幽默。有時候未輪到我埋位，在側邊看着他們演繹，我會看到太投入太好笑，有一次仲睇到唔記得咗輪到自己出場。」黃婉曼第一次去陽澄湖，全程直擊大閘蟹生產過程，陽澄湖的環境真的很優美，親眼見到陽澄湖的養殖與挑選過程，非常有系統！從湖中捕撈到嚴格分級，每一步都體現傳統技藝與現代管理的結合，讓她大開眼界。