娛樂
2026-01-08 17:25:49

黃婧靈神乳再現旅遊節目《冲遊泰國11》 波波親解早前封胸之謎

波波在今晚一集《冲遊泰國11》中解封身材，以性感泳衣亮相。

有「泰國旅遊達人」之稱的胡慧冲(Roger)，為TVB Plus(82)主持王牌旅遊節目《冲遊泰國11》，周一、五晚9點半及周二、四晚935分播映。今輯主持包括「波波」黃婧靈及冬蔭家族，為大家導賞泰國食玩買好地方。

黃婧靈繼續孝艾之旅，走入當地全新酒店開始玩水。 波波在今晚一集《冲遊泰國11》中解封身材，以性感泳衣亮相。 波波今晚解封身材以性感泳衣亮相。

孝艾成為曼谷人假期熱點

今晚(8)一集，胡慧冲跟「波波」黃婧靈繼續孝艾之旅，作為近年重點旅遊發展區，不少全新酒店落成。曼谷人每逢長假期，都會前往當地旅行，就如港人北上消費一樣。今集重點是網民最期待的畫面終於出現，波波再以性感泳裝亮相。心水清的網民抱怨，波波在之前幾集就算泳衣亮相，都會外罩上一件tee變相封胸。波波接受訪問時解釋當中原因，她說︰「一來要同阿Roger夾衫，亦因為啲劇未拍完，怕要補拍，啲膚色唔可以差太遠，所以喺泳衣面頭加咗一件薄衫。」

波波在上一輯節目中毫不吝嗇展示驕人身材。 波波在上一輯節目中毫不吝嗇展示驕人身材。 波波在上一輯節目中毫不吝嗇展示驕人身材。 波波在上一輯節目中毫不吝嗇展示驕人身材。 波波在上一輯節目中毫不吝嗇展示驕人身材。

胡慧冲推介曼谷恐龍樂園

明晚(9)Roger跟波波轉戰曼谷，此行任務是參觀開幕沒多久的恐龍樂園。他們剛步入室內，便被眼前的長頸龍吸引，波波狂呼驚叫說︰「喺電影入面，佢係最善良嘅恐龍。」恐龍樂園內有不同場景，配合特定故事。不過講到最吸引的自然是「鬼鬼祟祟」的速龍，波波還可以重現電影中情節，用手勢跟牠溝通。至於壓軸出場表演恐龍大戰的是「專追細蚊仔咬」的暴龍，成為遊客打卡拍片的景點。

二人剛踏入恐龍樂園，便被眼前的長頸龍吸引。 二人剛踏入恐龍樂園，便被眼前的長頸龍吸引。 Roger跟小恐龍近距離接觸。 波波跟「鬼鬼祟祟」的速龍以手勢溝通。 波波跟「鬼鬼祟祟」的速龍以手勢溝通。

