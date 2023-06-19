黃子佼大爆黑材料指大小S涉毒 經理人︰不實言論

台灣著名主持人黃子佼被揭強吻17歲少女兼誘對方拍裸照，黃子佼今早開直播認錯，同時也大爆台灣藝人的黑材料，點名大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣）、具俊曄、吳宗憲、曾國城、夏宇童、范曉萱、阿雅、周俊偉、唐綺陽、胡瓜等有不良習慣。他不滿為何台灣娛樂有許多人做錯了事，但都逃得過，不用負責，直言「我不管，我就是要說出來，我管你們去死，反正也沒人管我去死！」
大小S酒店開毒P
黃子佼在影片指第一次到韓國是由大小S帶去，當時大S與具俊曄拍拖，他說︰「他們就在飯店一起嗑藥，我非常不想，身邊的朋友包含阿雅、范曉萱等都知道，我被邀請、被說服、被硬塞，我不快樂！且光頭（具俊曄）很大隻，當時把我抱進浴室，讓我不得不一起吸毒」。
黃子佼續指這些藝人一直有吸毒的習慣︰「大小S還會在飛碟電台對面夜店嗑藥，他們吸毒嗑藥，我也一直過不去，他們可以否認然後紅了20幾年，阿雅、范曉萱、全部都逃過，大麻、搖頭丸都有碰，只是那時候不流行社群，可能沒機會爆料，如果我逃不過，為甚麼他們可以逃過這一切？」大小S曾多次被指吸毒，早前大S的前夫及前奶奶也曾指大S吸毒，但大S都否認指控，並稱自己和妹妹都很守法。
大小S阿雅否認吸毒
至於其他藝人，黃子佼指吳宗憲男女關係混亂，經常欠錢不還，曾國城在中山堂後台抽煙喝酒等等。
大小S經理人回應稱：「對於大小S所有不實言論，經紀公司將採取法律途徑。」阿雅亦發聲明澄清︰「從未以任何形式使用違禁藥物、毒品，嚴守法律法規。關於他人對於我誹謗中傷，我將拿起法律武器保護自己的正當權益。」
熙媛心臟不好無法接觸毒品
大S官方fb回應事件︰「熙媛與熙娣對於黃子佼先生在情緒不穩而選擇自殘前所做的吸毒相關不實指控深感遺憾，尤其黃子佼先生指控的壹週刊吸毒事件，熙媛根本不在現場，而法院早已在2004年判壹週刊敗訴，透過司法還給熙娣清白。再者，具俊曄先生曾於2009年在韓國主動提告媒體，並公開於記者會上表明堅決不碰毒的立場，請大眾媒體不要因為他在夜店工作就三番兩次指控他吸毒。
「熙媛心臟不好，根本無法與不能接觸、使用毒品，念在過去多年情誼與黃子佼先生目前人在醫院急救，本公司將對所有的不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益。請黃子佼先生保重身體，孩子還小，老婆也還很年輕，人生還是很有盼望，請以家庭為重，早日康復。」