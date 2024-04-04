黃子佼被揭藏有未成年少女不雅影片 老婆孟耿如臨時取消公開活動

台灣藝人黃子佼去年捲入me too事件，最後與受害人庭外和解，不被起訴。沒料到今日他再被爆出是色情網站的高級會員，更曾經在網站購入至少7部涉及未成年少女的不雅影片，而最後一次購買日期，更是爆出me too事件之後，令大眾譁然。

隨身硬碟藏過百條女子不雅影片 根據台灣傳媒報道，黃子佼一個4TB的隨身硬碟內，有過百條女子裸露及性交的影片，這些影片當中，有7條疑似是未成年少女的不雅內容，他坦承是從偷拍論壇「創意私房」購得。 他作供時稱，於2013年2月12日註冊成為該論壇的會員，從2017年8月8日開始至去年7月8日，在論壇購買影片，當中包括未成年少女不雅影片。他願意將影片交給當地的檢察官銷毀，表明不再會去看這些性影像。因應黃子佼沒有散布或販賣等情況，因此依違反《兒童及少年性剝削防制條例》，給予緩起訴處分，處分期間2年，罰款120萬元新台幣，另外要寫至少1,200字的悔過書，並親筆簽名。