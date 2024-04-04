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娛樂
2024-04-04 17:01:10

黃子佼被揭藏有未成年少女不雅影片 老婆孟耿如臨時取消公開活動

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黃子佼

黃子佼被揭藏有未成年少女不雅影片。

台灣藝人黃子佼去年捲入me too事件，最後與受害人庭外和解，不被起訴。沒料到今日他再被爆出是色情網站的高級會員，更曾經在網站購入至少7部涉及未成年少女的不雅影片，而最後一次購買日期，更是爆出me too事件之後，令大眾譁然。

黃子佼

黃子佼被控違反《兒童及少年性剝削防制條例》。

隨身硬碟藏過百條女子不雅影片

根據台灣傳媒報道，黃子佼一個4TB的隨身硬碟內，有過百條女子裸露及性交的影片，這些影片當中，有7條疑似是未成年少女的不雅內容，他坦承是從偷拍論壇「創意私房」購得

他作供時稱，於2013212日註冊成為該論壇的會員，從201788日開始至去年78日，在論壇購買影片，當中包括未成年少女不雅影片。他願意將影片交給當地的檢察官銷毀，表明不再會去看這些性影像。因應黃子佼沒有散布或販賣等情況，因此依違反《兒童及少年性剝削防制條例》，給予緩起訴處分，處分期間2年，罰款120萬元新台幣，另外要寫至少1,200字的悔過書，並親筆簽名。

黃子佼

老婆孟耿如的facebook被網民洗版。

黃子佼遭網民鬧爆

事件曝光之後，不但娛樂圈人士，就連當地的作家、網紅，甚至律師都發文譴責黃子佼的行為，不少網民亦湧到他的facebook留言責罵，甚至他的老婆孟耿如的facebook亦同樣被網民洗版。

孟耿如今午在facebook留言說︰「原本明天想像之前一樣，幫忙家裡的人站櫃服務大家，也讓很久沒看到我的粉絲有合照的機會！但計劃趕不上變化，明後天原本要去現場的活動暫時取消了～不過婉婉還是會在那裡提供好吃的甜點給大家，希望有空的人，可以一起去品嚐看看。」雖然未有交代因何事取消活動，但估計與老公被揭買不雅影片之事有關，暫避風頭。

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