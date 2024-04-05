黃子佼被爆藏未成年不雅片 太太孟耿如︰這段婚姻是我的選擇

台灣主持人黃子佼去年6月捲入「MeToo」風波，被爆涉性騷擾2女及騙女生影裸照，雖然雙方已和解，台北地檢署亦不起訴，但執法部門搜查時就發現黃子佼為色情網站的高級會員，發現他硬碟中有上百部AV影片，而這些影片當中，有7條疑似是未成年少女的不雅內容。最後，黃子佼被起訴處分需繳庫120萬元（約29.4萬港元），並寫至少1200字的悔過書。

黃子佼昨晚（4日）在社交網發文公開道歉，他表示已經作自我反省，並強調永不再犯錯：「事發多時，昨日，檢方已對外界發佈結案報告，公告我所面對的處罰，我也在上個月偵查庭上虛心認錯與反省，並向檢察官承諾，永不再犯！該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯。」他續指：「過去不可逆，未來不可知，但我知道，錯了就是錯。而不重蹈覆轍，要為明天塑一個新的我、好的我，為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向。重新做人，請相信我的決心。叨擾各位媒體及網友，本人深感歉意。如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會。」