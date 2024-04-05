黃子佼被爆藏未成年不雅片 太太孟耿如︰這段婚姻是我的選擇

台灣主持人黃子佼去年6月捲入「MeToo」風波，被爆涉性騷擾2女及騙女生影裸照，雖然雙方已和解，台北地檢署亦不起訴，但執法部門搜查時就發現黃子佼為色情網站的高級會員，發現他硬碟中有上百部AV影片，而這些影片當中，有7條疑似是未成年少女的不雅內容。最後，黃子佼被起訴處分需繳庫120萬元（約29.4萬港元），並寫至少1200字的悔過書。
黃子佼昨晚（4日）在社交網發文公開道歉，他表示已經作自我反省，並強調永不再犯錯：「事發多時，昨日，檢方已對外界發佈結案報告，公告我所面對的處罰，我也在上個月偵查庭上虛心認錯與反省，並向檢察官承諾，永不再犯！該有的自省、檢討、自責，數個月以來，至今一直沒有停歇，也對周遭關切的人保證，我不會再犯。」他續指：「過去不可逆，未來不可知，但我知道，錯了就是錯。而不重蹈覆轍，要為明天塑一個新的我、好的我，為家人站起來照護彼此，是我的責任與方向。重新做人，請相信我的決心。叨擾各位媒體及網友，本人深感歉意。如果願意，將來請用力監督，給我向前更新的機會。」
而黃子佼的太太孟耿如，今日（5日）亦有在社交網發文代老公向大家道歉，並坦言這段婚姻是她的選擇，會承擔自己所有的選擇，她表示︰「思考了很久，我應該要說些什麼，卻不知道到底能怎麼說才能表達完全，真的很難面面俱到，字字都可能傷害到更多人，但我盡可能的斟酌所有的用字，轉達我知道的、我看到的。未成年的性議題事件，做錯了該罰，該承擔，該面對，這點完全不置可否。判決的結果完全尊重司法給的懲處。很多事情我是同時間跟大家一起得知很多細節，相關的審判和聲明是交由律師事務所去做回覆。」她續指：「非常抱歉起初黃先生未了解販售者影片的取得來源，而忽略了網站背後細思極恐的犯罪問題，無論如何，影片下載及購買的行為，促使了非法網站的猖獗及造成更多女性的傷害；這部分真的錯了！真的錯了！真的錯了！該受的懲處必須面對、承擔；黃子佼是我的先生，但觸法也無法寬待。這段時間都是我一直陪伴在他身邊，他所受到懲處，每日的懺悔、愧對和抱歉我都看在眼裡。我期許我自己能有更多的力量，來為社會再多做一些什麼，這是我知道我們可以共同努力的，我們會投入公益幫助社會上更多人。謝謝相信黃子佼真的悔過的人。也再次跟受到影響的人道歉，對不起。身為他的妻子和小孩的媽媽，這段婚姻是我的選擇，也是我要負起的責任，我會承擔自己所有的選擇，盡全力陪伴和付出。非常對不起造成大家的困擾。」