黃子華力邀劉嘉玲合演舞台劇 《香港式離婚》定12月公演暫開40場 (有片)

黃子華與劉嘉玲合作舞台劇《香港式離婚》宣布12月開演，今日下午舉行發布會，兩位主角聯同其他演員楊淇、楊詩敏、梁浩邦、舞台劇監製王耀祖、編劇黃詠詩等一同出席。 《香港式離婚》由陳淑儀擔任導演，服裝設計是張叔平，更是黃子華與劉嘉玲首次合作。今日發布會上，子華表示當初想起用全舞台劇演員，又笑指原因是舞台劇演員夠「窮」，不過女主角一職，他突然決定推返之前想法，感覺神遇般想起劉嘉玲是最佳人選，結果力邀絕對唔窮的嘉玲姐演出，他在台上更稱細細個就睇劉嘉玲。至於再接舞台劇，劉嘉玲坦言初時打算推辭，因為每次演舞台劇均很大壓力，經理人過兩日再透露男主角是黃子華，使她改變主意慎重考慮，結果想了數月，她與製作人及子華是在過年前見面談合作，大讚子華有個人魅力、好吸引，她亦認為應該尋求挑戰，唔應該躺平，故最終決定演出。

驚得罪 sponsor 子華神則稱，2018年曾分享自己有三套欣賞的香港舞台劇，《香港式離婚》就是其中一套，恨演多年終於如願，劉嘉玲就指今日來到發布會，見到贊助商全屬女高層，並說：「我相信佢哋返到屋企有自己嘅問題，家庭嘅問題、情感嘅問題，可能佢匿埋喺間房…」子華即抵死地提醒說：「小心呀sponsor！sponsor！」劉嘉玲還說：「我講嘅係真㗎喎！」當被問到自己事否也有家庭上的難題，她稱：「點可能冇問題？我話俾你聽冇問題係呃你。」目前，《香港式離婚》已開始圍讀，由排練到演出花上幾個月，更會橫跨聖誕到新年公演，劉嘉玲不惜犧牲去旅行等私人時間，今日公布假香港演藝學院歌劇院的40場演出將於12月13日開鑼，票價分五種，最貴$1280、$1,080、$880、$680及最平$480，王耀祖表示儘可能將大量門票作公開發售。

坦言角色有共鳴 《香港式離婚》曾四度搬上舞台，今次以神級陣容再度公演，故事發生在一間專辦離婚的事務律師行，子華、嘉玲分飾貌合神離、結婚多年的中產律師夫婦。今日發布會結束後，幾位演員接受訪問，劉嘉玲坦言接演前，有認真考慮體力及精神上是否應付得來，更不想拖垮整個舞台劇。子華再三強調認為嘉玲姐是女主角不二之選，他稱約對方在一餐茶上逾一個小時不斷遊說，自言：「呢世人未咁用力去sell一件事！但係我覺得佢真係太適合呢個角色。」兩人為舞台劇熟讀不少資料，嘉玲坦言今次角色好有共鳴，被問到犧牲今年聖誕到日本滑雪，她認為並不是犧牲，可能是得到更加多，子華即搞笑說：「點解冇人會覺得我犧牲咗？我畀人嘅感覺，淨係得閒會去深水埗飲奶茶，我都有我嘅生活㗎。」黃子華最新電影《破．地獄》落實11月14日上映，他表示不會撞宣傳，透露排練上會作好安排，劉嘉玲亦稱好期待拍檔新片《破．地獄》。