黃子華孖許冠文新片《破．地獄》公開預告 定檔11月中上映

英皇電影《破．地獄》由陳茂賢執導及編劇，兩大巨星黃子華與許冠文自《神算》後闊別32年再度合作，加上衛詩雅、朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只、鍾雪瑩，集合不同年代好戲之人，成為下半年最期待港產片之一。 《破．地獄》今日（20號）發布先導預告、海報及首批劇照，並落實於今年11月14日在香港正式上映，而今日曝光片段所見，許冠文正在靈堂進行破地獄儀式，黃子華則在燒衣爐旁邊若有所思，預告中幾句對白：「香港嘅殯儀（行業），係一文一武嘅組合，『文』嘅係行街、『武』嘅係喃嘸……」已點出《破．地獄》是香港影壇罕有聚焦殯儀業的作品；末段子華與許冠文相對而坐，許冠文語重深長的道出：「最緊要嘅係，過得自己、過得人！」配合海報中兩人在義莊前倚門而站，氣氛莊嚴而具濃厚故事感，道出「生死從不由己定，人身難得度眾生」的訊息，更帶來無限想像的空間！

題材別樹一幟 在黃子華的眼中，破地獄是香港的一種獨特文化與表演方式，值得細賞及重視，子華說：「我的人生中，曾親眼看過幾次破地獄，近距離見到師傅在面前噴火、弄劍，我想不到還可以在其他什麼地方，看到這麼特別的告別儀式！在電影《破．地獄》裏，不但呈現破地獄這個儀式，更透過整個內容豐富的香港殯儀行業，去探討生死這件人生最大的事。」子華透露，戲組做足資料搜集，令他不斷長知識，子華說：「譬如為先人化妝，並不是隨便畫兩畫這麼簡單，當中有很多學問，我好慶幸參與一部做了很多資料搜集、如此真實的電影！」同樣地，許冠文亦被《破．地獄》的劇本所深深打動，尤其是涉及生死的部分，他表示：「首先，有沒有來生是另一回事，先說我去殯儀館，跟一位朋友說再見，站在道教立場，他（她）離開了，我還要面對餘下的人生，如何處理呢？所以，每次離開殯儀館，無論對先人、生人，都有某種啟示，先人已離開世俗，去尋求另一個人生，理應報以祝福；對生人而言，則應該重新再體會人生，把握一個新方向，這樣說來，生與死都有好處！」