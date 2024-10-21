黃子華接受老拍檔Do姐訪問　不排除復出搞楝篤笑 : 咁一日唔死咩都有機會嘅……

黃子華同許冠文嘅新片《破．地獄》上映在即，子華接受老拍檔鄭裕玲(Do姐）嘅youtube節目訪問，當中提到黃子華搞楝篤笑嘅緣起，以至2018年《金盆𠺘口》後告一段落嘅原因。

黃子華指，當時都做咗好多次楝篤笑，所以先至「收山」。Do姐隨即問子華點解公開呢個決定，因為唔表明的話，一旦想重返舞台都得。子華就話「咁咪變成『金盆反口』？問題係當時覺得夠皮啦，人生都花咗咁多時間喺呢一樣，係時候……係咪可以做吓第啲嘢呢？甚至乎係同搵食無關嘅嘢呢？」。子華又認為要放下一啲嘢，先可以行入人生另一階段。

鄭裕玲於是追問子華有冇想再做楝篤笑嘅念頭，子華直認有時會心癢癢，「耐唔中會…『哎呀，呢樣嘢幾好笑』，不過而家香港環境，好多時係『幾好笑……咦，好似唔係好講得架喎』，又唔知人哋又認為我做咗啲乜嘢。唉！真係……好似左行幾步又撞一撞，唉！唔諗啦，乾乾脆脆。」

子華後來補充，「話唔定過五年，真係好痕喇！呢鋪唔係講笑喇⋯⋯」，Do姐追問子華即係有機會「反口」再做楝篤笑，佢就回應「咁一日唔死咩都有機會嘅⋯⋯不過暫時我又真係冇咁嘅打算，又唔係話呃大家『我都係講下啫（復出做楝篤笑）』，我冇咁嘅意思。我痕就另一件事啦」。子華最後強調，起碼到而家都冇咁嘅實際意願要再搞楝篤笑。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈