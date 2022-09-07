黃子華新片《毒舌大狀》嘴賤接力 王丹妮女囚Look登場

由《寒戰》系列編劇吳煒倫執導的首部電影《毒舌大狀》，黃子華今次化身毒舌大狀，同片拍檔還有謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德、何啟華@ERROR、楊偲泳（Renci）及栢天男，林保怡、谷德昭則會特別演出。預告片中，一身大律師造型的子華神，在法庭內自我介紹在戲中的有趣身份與性格。在戲中名為林涼水的子華說：「我叫林涼水，相士話我命格火旺，需要一個水字balance（平衡），啲人話我口賤、衰格、囂張、扮蟹，稱呼人少得罪人多，話我係司法界的垃圾中的極品，但係真正的垃圾，係嗰啲持住有財有勢，玩弄法律的契弟。佢哋認為公道係玩弄人心，因為佢哋含住舊金，我話之班契弟含金定含銀，我一定要做到法律面前人人平等，我就係要討回一個公道。我唔怕班契弟，因為我最契弟。」至於同時公開的劇照，可以見到今屆金像獎最佳新演員王丹妮，以女子監獄的囚犯Look登場，有別電影《梅艷芳》中的靚靚形象。