黃子華林海峰舞台劇《愛我別走》門票火速售罄 輪候人數曾高達70萬人

黃子華、林海峰較早前宣布破天荒合演《愛我別走》舞台劇，將於2月24日起喺西九龍文化區戲曲中心大劇院演出共43場，門票售價分為480、680及980港幣。日前信用卡優先預售已經額滿，而門票就喺今朝（30日）11點正式公開發售，結果掀起撲飛熱潮，撲飛頁面嘅輪候人數曾高達70萬人，門票火速售罄，兩大棟篤笑男神果然號召力驚人。

喺今朝11點，《愛我別走》舞台劇喺popticket.hk正式公開發售，售票系統係採取隨機派籌，而輪候人數曾高達70萬人，去到中午12點半，系統一度顯示已經售出90%門票嘅訊息及寫上「列隊已暫停」。下晝大約1點半，系統顯示4萬多張門票已經售罄。

舞台劇團隊：多謝大家

舞台劇官方Facebook隨即出PO多謝大家嘅支持：「多謝大家毫無保留咁Show Me Your Love，一連43場 《愛我別走》公開發售門票 已火速售罄！衷心感謝大家嘅支持，見到撲飛頁面嘅輪候人數曾經高達70萬，實在係太瘋狂，太震撼！團隊上下感動到說不出話，應承大家，有愛有還，我哋一定會傾盡全力，不負所望，製作最好嘅作品來報答大家嘅熱情同厚愛。好抱歉喺剛剛公售接近尾聲時，「撲飛」 購票系統因被駭客惡意攻擊，導致小部分客戶於付款時出現狀況，「撲飛」 現正努力跟進並會於今日內個別聯絡受影響之客戶，不便之處，敬請原諒。同時，我哋已經喺唔同嘅地方努力堵截同打擊黃牛，希望令到大家可以喺公平公正嘅方式下，成功購票入場支持。為防止不法之徒轉售門票圖利及進行「炒賣」活動，主辦單位有權取消所有違規轉讓或「炒賣」之門票。喺度再次呼籲大家切勿於拍賣網站或其他非SUCH/正式授權售票之渠道及網站購票，以免墮進詐騙陷阱或發生交易糾紛以損害自身權益。約定大家劇場見，不見不散！」

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉