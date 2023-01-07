黃子華領軍出席《毒舌大狀》首映禮 廖子妤獲男友到場支持

由黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德（Michael ）、何啟華（阿Dee）、楊偲泳（Renci）、栢天男（Adam）主演賀歲片《毒舌大狀》，昨晚(6日)於太古城中心MOViE MOViE舉行群星首映禮兼首場謝票場活動。

首映禮由舞獅打響頭炮，導演吳煒倫率領一眾演員出席，包括黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、楊偲泳、栢天男、林保怡、谷德昭、林小湛及羅孝勇現身，並展示出「是非不在金銀 公道自在人心」兩條金句横幅，跟演員們一同大合照。另外林明禎、羅蘭、胡楓、馬詩慧、王曼喜、王麗嘉、米雪、陳秀珠、姜大衛、李琳琳都有到場支持，盧鎮業（小野）亦有現身撐女友廖子妤。

台上問及眾人新年願望時，子華表示：「希望《毒舌大狀》快點能帶出下一套賀歲片，希望一年有12套賀歲片。」導演吳煒倫則希望：「大家可以盡快除下口罩，自由自在，鍾意去哪裡就去哪裡。」子華繼續補充：「我完全同意導演的講法，現在已經很想除下來，希望今年全人類都可以解放，健健康康。」君豪非常同意導演和子華並說：「祝大家身體健康，龍馬精神。」王丹妮：「希望大家心想事成，百毒不侵。」栢天男：「大家健健康康，可以呼吸自由空氣。」Renci：「祝大家身體健康，快點除口罩。」廖子妤：「希望《毒舌大狀》票房大賣再開續集，再搵廖子妤。」谷德昭：「希望大家安安全全、健康，過年做隻安全兔。」林保怡：「希望大家支持《毒舌大狀》，再破紀錄，大家健健康康。」