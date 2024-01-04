黃子華 許冠文兩代笑匠新片《破·地獄》開鏡 解釋當年搵黎明演《神算》原因

英皇新片《破·地獄》今日早上進行開鏡儀式，由兩代笑匠許冠文與黃子華合作，演員陣容還有衛詩雅、周家怡、朱栢康、岑珈其、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、鍾雪瑩、艾妮、劉若寶、駱振偉等，老闆楊受成亦有現身跟一眾演員拜神及砌燒豬。

《破·地獄》原本叫《度脫之舞》，而「度脫」按佛學解說是超度解脫生死之苦的意思，主角背景亦跟殯儀業有關。黃子華與許冠文曾合作1992年電影《神算》及2018年賀歲片《棟篤特工》，今次終於首度拍住上一同做主角，對於跟殿堂級的許冠文合作，子華說：「講真喎！香港有幾個朋友，或者我哋嘅偶像，我都希望喺我人生中有機會拍檔，呢次真係中到喇！」子華澄清許冠文不止是他偶像，同時屬幾代人的偶像。