黃宗澤參與內地綜藝節目《野挺有趣》 豁出去與年輕藝人打成一片

黃宗澤(Bosco)最近加入內地江真人騷節目《野挺有趣》，現年42歲的他與多位年輕藝人合作，搖晃沙搥又大玩發聲公雞仔，打成一片，完全零代溝。 Bosco自言從沒有為年齡而焦慮，深信不同年紀可演不同角色。他更自爆有嚴重強迫症，必要將同類東西放在一起，「好像搥仔旁一定是放釘，方向、顏色、擺法都要一樣。」

屏露搞笑一面 《野挺有趣》於本星期播出的第二集，以童年活動為主題。Bosco化身活動策劃與各團員彈奏樂器演出，各人拿着不同的樂器演奏，他則拿着沙搥搖晃練習，結果走音的走音，越認真越爆笑。最後各人選好樂器，列隊繞場演奏進行排練。Bosco選擇了兩隻發聲公雞公仔，邊繞場邊舉起公雞，在走音樂章的襯托下，眾人繞場兩圈已忍不住破功狂笑。Bosco笑說:「其實調是甚麼不重要，最重要是搞笑，我們的表情越認真越好笑。」