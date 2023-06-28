黃宗澤參與內地綜藝節目《野挺有趣》 豁出去與年輕藝人打成一片

黃宗澤(Bosco)最近加入內地江真人騷節目《野挺有趣》，現年42歲的他與多位年輕藝人合作，搖晃沙搥又大玩發聲公雞仔，打成一片，完全零代溝。 Bosco自言從沒有為年齡而焦慮，深信不同年紀可演不同角色。他更自爆有嚴重強迫症，必要將同類東西放在一起，「好像搥仔旁一定是放釘，方向、顏色、擺法都要一樣。」
屏露搞笑一面
《野挺有趣》於本星期播出的第二集，以童年活動為主題。Bosco化身活動策劃與各團員彈奏樂器演出，各人拿着不同的樂器演奏，他則拿着沙搥搖晃練習，結果走音的走音，越認真越爆笑。最後各人選好樂器，列隊繞場演奏進行排練。Bosco選擇了兩隻發聲公雞公仔，邊繞場邊舉起公雞，在走音樂章的襯托下，眾人繞場兩圈已忍不住破功狂笑。Bosco笑說:「其實調是甚麼不重要，最重要是搞笑，我們的表情越認真越好笑。」
無懼年齡界限
作為男演員，Bosco自言沒有框框，相信只要有創意有演技去表達自己內心狀態，可由年輕演到成熟，故從沒有擔心年齡問題，他本身也會留意年輕藝人的演出，可從他們身上學習要更貼地，不可永遠站得很遠去當一個偶像。被問到如果不當演員，他又會做甚麼呢?他指入行，曾想過做時裝設計，他亦曾去過大排檔打工，當時曾想過當廚師或是設計師，結果意外地入行當了演員，一直到現在。