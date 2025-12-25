黃宗澤為爭視帝平安夜到旺角拉票 戴祖儀驚喜現身助攻

圍黃宗澤（Bosco），憑着《新聞女王2》嘴賤Kingston 一角，入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳男主角」十強。Bosco趁平安夜現身旺角街頭拉票，吸引大批粉絲及途人聚集圍觀，場面熱烈；粉絲又紛紛高呼視帝，令Bosco笑言「好尷尬」，而好友戴祖儀更驚喜現身，一邊支持Bosco，一邊不忘為自己拉票，幽默稱是「謀朝篡位」。

Bosco在平安夜特意抽空現身旺角，向市民及粉絲派發應援物品。他受訪時表示，感謝粉絲在節日仍陪伴支持，並特別提到近期劇集《新聞女王2》因播畢時間接近頒獎禮，加上角色「夠賤夠衰」，至今仍保持話題性。他衷心感激監製給予演出機會，以及同事在平安夜仍協助宣傳。被問到有否信心奪得「最佳男主角」，Bosco謙遜說：「未必係最有信心，實有幾個角色你係覺得好正嘅，希望佢攞，但攞唔到都冇辦法。」他透露自己心中的經典角色包括「跛Co」，並認為每位候選人機會均等，因觀眾投票難以預測，而自己的三票將投給林保怡、羅子溢及自己。

對他演繹反派角色Bosco觀眾似乎感到新鮮服落，讓他思考是否該朝「賤人」方向發展：「我都唔知如果真係憑呢個角色攞咗視帝，會唔會以後淨係做賤嘅角色。」現場派發的應援物中，一款印有Bosco「夠衰夠賤」表情的壓力球成為焦點。Bosco說：「創意來自fans，但表情是自己特意挑選。」Bosco不忘感謝無綫高層樂易玲，笑言早年獲獎時忘記公開感謝她，今次已準備好將她列為首個感謝對象。對於未來拉票計畫，他表示將繼續透過訪問及網上盡力宣傳。