黃宗澤自爆獲頒大灣區視帝感洩氣 最想灌醉樂小姐

《萬千星輝頒獎禮2025》圓滿結束，黃宗澤(Bosco)憑《新聞女王2》「Kingston古肇華」一角迎來首個視帝寶座，他同時獲頒大灣區視帝。他坦言獲獎時的心情非常複雜，自言獲得大灣區視帝感洩氣，自覺不會再上台拎獎。他稱當見到苗橋偉時，聽到對方在台上不停提起他時，發現仍有希望，當他聽到自己的名字時，眼淚便湧出來。

他說︰「因為三哥真係睇住我大，三哥三嫂真係睇住我大，好開心可以喺三哥手上攞到呢個獎！唔知係邊個請佢過嚟，多謝請佢嚟頒獎嘅人！」他稱黎耀祥過去亦很照顧他，非常多謝他及其他前輩。他表示獲獎之後，電話響過不停，但自己仍未有時間回覆。Bosco表示會先跟朋友兄弟食一餐飯，「自己興奮一下先，之後再請邵氏所有同事食餐飯，佢哋咁辛苦幫我宣傳，當然希望可以灌醉樂小姐（樂易玲）！哈哈哈！聖誕真係感激佢哋，放棄自己假期同我一齊跑，真係好多謝佢哋！」

Bosco指過去演正義角色沒有獎，如今憑奸角拎獎，笑謂一度擔心之後會長演奸角。問到《新聞女王》可能開拍電影版，他表示歡迎及期待，但自己就沒有收到消息。提到志偉卸任，問到他有沒有不捨，他說︰「因為志偉哥都做咗咁多年，佢應該係享受人生。咁咩係對佢嚟講係享受，原來佢工作係享受咁就繼續工作囉，咁如果佢話想休息去旅行，或者飲飲食食係享受，咁就那就去做囉！我覺得佢已經為呢個圈貢獻咗好耐，貢獻咗好多年，人係要休息嘅，或者佢休息兩年，佢又身痕咁又返嚟做都未定。」