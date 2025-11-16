黃宗澤被指暴瘦自爆健身教練督促進食 有意推出新歌《最後道別》

黃宗澤（Bosco）今日（16日）出席主演的劇集《新聞女王2》宣傳活動。提到Bosco在劇中有展示過名牌袋，他接受訪問表示所指的名牌袋是他自己的珍藏，非常符合《新聞女王2》角色的造型。至於Bosco被網民指用女裝名牌袋，他表示：「現階段仲邊有分男女，啱用就得㗎！」談及有網民又指他造型似G-Dragon（GD），他驚訝表示：「不敢當，做參考就算數，始終都係一個潮流，我邊敢高攀GD。收藏咗啲名牌袋已經好多年，我好鍾意古董嘅嘢。」

交代現時身體狀況 提到有網民指Bosco離奇暴瘦，Bosco澄清沒有暴瘦，並表示：「我唔係專登減肥，我每一日都四點起身趕緊工拍《風華背後》，又要為新劇《新聞女王2》去做宣傳，同埋最近投資嘅電影啱啱開拍。」他續說健身教練有督促他必須要吃多點東西，不可以因為工作與忽略均衡飲食。談及母親是否留意到他暴瘦的傳聞，他說：「我連我阿媽去咗邊度我都唔知，一個禮拜都冇搵過我，原來佢自己走咗去同朋友旅行。」被問到現時身體狀況，他直言：「冇問題，你見我幾精神！」

投資開拍馬來西亞電影 被問到最近投資開拍電影一事，Bosco表示：「我投資咗拍馬來西亞嘅電影，馬來西亞或者香港嘅市場，始終都要有個人行出嚟做啲嘢。現階段電影市道係淡，如果個個都話淡就唔開戲，咁就越嚟越死！」他分享投資的新電影計劃在韓國取景。至於會否考慮擔任電影中的男主角，他幽默表示：「我唔識得講馬拉文，我覺得自己投資嘅戲就唔好參與演出，身份係好矛盾。」他透露有份參與電影的構思和劇本方面的取向，以及尊重電影公司選角的決定。

盼望再推出一首代表作 談及在劇集《新聞女王2》中有瘋狂飲牛奶的情節，被網民指植入廣告多，他回應：「廣告成份就一定有，如果唔係邊有錢拍戲。」至於最近有份參與《新聞女王2》的一眾演員在社交網上載於車上合唱Bosco經典代表作《最後祝福》，Bosco笑言：「好聽過原唱，齊心電視城。」至於會否考慮再推出一首代表作，他幽默自嘲：「《最後道別》，試吓作唔作到啦！」