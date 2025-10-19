黃宗澤親授護膚心得 現身將軍澳辦逆齡秘訣分享會

當日下午活動拉開序幕，黃宗澤以帥氣的造型登場，瞬間引發全場粉絲的熱烈歡呼。在司儀帶動下互動環節中，他毫無保留地分享了自己的逆齡護膚心得，重點推薦了彩豐這款升級版C60富勒烯精華液，並詳細講解了產品的核心優勢與使用技巧，讓現場觀眾收穫頗多。

此外，場地更有打卡位置，讓粉絲們入場更可留下最美一刻，而互動環節中，黃宗澤更與粉絲們有Selfie環節，每一個瞬間都充滿溫馨與歡樂。活動期間更有即時問答環節，被選中的幸運粉絲，紛紛收穫了彩豐精心準備的護膚禮品，更是將現場氣氛推向高潮，個個都笑逐顏開。當活動環節結束後， Bosco專程留下接受了媒體訪問，期間他就產品體驗以及個人護膚理念等問題與記者展開深入交流。 此次彩豐與黃宗澤聯手打造的「年輕五歲．煥膚奇蹟」活動，不僅成功為全新升級的C60富勒烯十項全能精華液打開了知名度，更通過親密的互動形式拉近了品牌與消費者之間的距離。