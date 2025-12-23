黃宗澤角逐視帝獲半個電視圈力撐 汪阿姐大讚演奸角耳目一新

在《新聞女王2》中，Bosco飾演的Kingston「Mean精」上身，對白涼薄卻句句到肉，配合豐富表情，令觀眾又愛又恨。網民紛紛表示「角色賤格得嚟好討喜」，連同劇演員鄧志堅、高海寧、陳曉華、龔慈恩、蔣祖曼、袁富華、王敏奕、吳業坤等亦先後拍片為Bosco拉票，可見其人緣與演技同樣獲肯定。

黃宗澤（Bosco）於《新聞女王2》中飾演「嘴賤」男角Kingston，成為全城熱話。他更成功躋身《2025萬千星輝頒獎典禮》「最佳男主角」十強，實力備受矚目。目前正拍攝邵氏新劇《風華背後》（簡稱《風華》）的台前幕後，趁聖誕派對齊齊呼籲觀眾投票支持Bosco，為他角逐視帝注入強心針。

此外，正在合作的《風華》劇組在聖誕節將至開大食會、交換禮物外，演員包括蔡少芬、譚耀文、鄭希怡等亦紛紛發聲支持，連汪明荃（阿姐）也特意拍片力挺：「今年視帝我睇好Bosco！多年前合作《野蠻奶奶》時他還帶點小子氣，搞笑又生動；這次在《風華》演大律師有模有樣，在《新聞女王2》演奸角更是耳目一新——不是凶神惡煞，而是不經意地『陰濕』，角色設計好，演得更好。努力咁多年，祝福他奪得視帝！」

與Bosco相識多年的圈中好友亦接力應援，苗僑偉（三哥）、歐陽震華、鍾嘉欣, 吳啟華及蔡潔等公開拍片打氣，片中幽默自問自答：「今年視帝係邊個？」「梗係《新聞女王2》Kingston黃宗澤啦！」展現深厚交情與支持。