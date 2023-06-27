黃家強否認擁有版權亦無法代兄送贈遺作 肥媽出po貼家駒真跡再回應

Beyond樂隊主音黃家駒於本周五(30日)逝世30周年，肥媽在TVB節目《永遠光輝 黃家駒》自爆獲家駒為她創作《感激這對手》，事後遭家駒胞弟黃家強直斥她說謊，肥媽於昨晚上載一盒錄音帶的照片，指稱從家駒經理人Leslie得知，收到家駒生前留下一盒寫有「肥媽」兩字的錄音帶，她更指黃家強於廿幾年前亦曾主動提過，胞兄家駒作了一首歌送給她。「家駒遺作」風波沒完沒了，家強和肥媽今日先後在社交平台隔空再作回應。

另一方面，肥媽在中午亦在社交平台回應，她上載2008年於牛棚藝術村舉行的「家駒的紀念展覽」的照片，其中一張是以「肥媽」為名的「黃家駒真跡手稿」，她重申自己雖是老人家，但清楚記得廿幾年，確實曾經從家強口中聽到，「你知道家駒寫了一首歌給你嗎？」她強調，「當日我聽到的都只是簡單一句，我從沒有跟任何人說，因為我不知道最後會否由我主唱。」她表示，今年初接獲經理人Leslie的來電查詢，決定不收酬勞、無條件地完成這歌，只因欣賞家駒的音樂，她強調「我肥媽唔需要抽水」，並慨嘆，「明明只是簡單紀念家駒的事， 我亦不明白為什麼最後會變得複雜。」

今早(27日)家強再在社交平台回應肥媽，撰寫以「與其羅生門不如用常理吧」為題的長文，家強分享當年Beyond創作歌曲的小秘密，原來當中涉及代表不同歌曲風格的暗號，而「肥媽」只是代表「黑人騷靈和R&B唱腔」，同時，他表明已不再擁有1991年之前歌曲的版權，「版權不是我的，我憑什麼送給她！」。最後，家強語重心長表示：「前輩，無論誰給妳誤導了我不想深究，能夠得到家駒的作品而妳又喜歡的話，好好唱好它已經是對家駒的一份尊重，無需要牽連其他人來感動自己。」

公開 Beyond 創作小秘密

家強寫道：「八十年代中，Beyond只是一隊熱愛音樂而且還在默默耕耘的樂隊，為了能夠在商業市場生存，我們會參考一些流行音樂做藍本，當時日本音樂在香港大行其道，例如：安全地帶、Southern All Star.. 他們的歌被多少香港歌手翻唱，大家都很清楚，而在香港也有我們欣賞與尊敬的前輩：擁有獨特黑人騷靈和R&B唱腔的前輩肥媽Maria Cordero和唱Blues不作他選的前輩夏紹聲Danny Summer。」

他解釋這秘密一直不為人知，皆因公開了有點「尷尬」，他續寫，「話雖是受他們影響而得到靈感，但歌曲還是原創的，而且作品完成之後，會有真正的題材，所以我們會刪除這些創作紀錄，只會講述現有題材和曲風。好可惜亦好無奈，有些名字demo已經被擁有者在沒有理會我們感受之下在較早之前出版過了。心水清的樂迷應該知道誰擁有我們1991年之前的歌曲版權，他怎樣處理我無權過問。」故此，肥媽從經理人Leslie得的創作demo，版權早不在Beyond手上。

家強：版權不是我的，我憑什麼送給她！

至於肥媽提到廿幾年前黃家強親自告訴她，家駒為她寫了遺作，家強就回應，「廿幾年前，在event上我告訴前輩肥媽，這是我哥哥為她寫的遺作，希望送給她？我不想拿記憶體來說事，因為我的RAM還很健康，我用常理來解答，一種公開了會令我們感到尷尬的創作手法，我會告訴她會讓她知道嗎？再者版權和錄音帶都不在我手，我為什麼要編一個為她寫歌的故事來送歌給她，我為什麼要這樣做，有需要嗎？版權不是我的，我憑什麼送給她！家駒還有demo叫安全地帶和Southern All Star，難道這些歌也是為這兩隊典堂級樂隊而寫的嗎？他們會唱嗎？因為以上種種原因，我是不會亦不能送這首歌給她的。」最後，文章以「沒有是非只有真理！」作結。