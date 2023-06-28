黃家強為15年前報道解畫抱歉令肥媽表錯情 指有心人看中商機

「家駒遺作」引起的黃家強與肥媽隔空罵戰峰迴路轉，昨晚(27日)肥媽在Facebook專頁回應貼子時，上載一則2008年5月10日的娛樂新聞報道截圖，黃家強接受雷宇揚訪問時提到，「有首歌作俾肥媽，睇吓會唔會俾番佢唱，但未知家駒完成未。」當網民以為事件告一段落，肥媽可笑著離場時，黃家強今日清晨約6時在FB專頁第三度發文，直指有人看中商機，編造深情對話來突顯歌曲的感人之處，坊間更出現家駒原聲的Demo tape，令他百思不得其解。最後，他向肥媽致歉，「我為了保護哥哥而讓妳表錯情感到抱歉。」他語重心長表示，「希望大家能夠找到整件事的重點！誰把兩個無辜的人變成他的宣傳工具。」

家強解釋15年前受訪時的回應，只是隨意找個藉口，來掩飾Beyond的尷尬創作方法，當年的手稿不完整，故亦沒考究能否真的成為作品。反而最令他驚訝是竟然出現了家駒原聲的Demo tape，暗指前經理人發死人財，「營造一次廿幾年前的邂逅，望前輩可以完成我哥哥的遺作的心願。」他強調不反對錄唱《感激這對手》，只是不希望被這歌牽連在內，對此深感煩擾。據知其實早於去年11月19日，網上已流傳聲稱是家駒原聲哼唱的「肥媽」demo，有指這demo tape由Beyond前經理人Leslie主理的網站販賣。