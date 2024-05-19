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娛樂
2024-05-19 22:24:20

黃家駒墓碑遭破壞｜光頭Bob同黨身份曝光 逢星活動必到曾參與素海霖電影選角

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「光頭Bob」破壞黃家駒的墓碑，令人髮指。

「光頭Bob」破壞黃家駒的墓碑，令人髮指。

Beyond已故主音黃家駒的墓碑遭人破壞，警方已拘捕兩名男子，分別是1 15 歲男子及 23 歲男子，案件交由刑事調查隊跟進。其中一名男子更是行為出位的網紅「光頭Bob」。

另一位涉案人士曾在社交平台分享跟「光頭Bob」的合照，更稱對方做兄弟。

另一位涉案人士曾在社交平台分享跟「光頭Bob」的合照，更稱對方做兄弟。

曾上ViuTV大顯身手

有網民貼出「光頭Bob」及負責拍片的人士在將軍澳華人永遠墳場被捕的影片，有人認出另一位涉事人士為一名熱愛追星的網民，他的IG有大量明星合照，比較的是無綫藝人，他更曾上ViuTV節目《MM730-Auntie妳好》大顯身手。

薛影儀「老公」

據知這名男子姓葉，現年23歲，報稱是冷氣維修技工。他熱愛武術，在ViuTV節目《MM730-Auntie妳好》表演高難度翻滾及持槍動作早前他更穿上粉紅色的西裝，扮「亞視高層」跟薛影儀舉行「婚禮」。

「光頭Bob」的同黨曾上ViuTV節目《MM730-Auntie妳好》大顯身手。 原來是薛影儀「老公」。 原來是薛影儀「老公」。

多與無綫藝人合照

無綫每逢有公開宣傳活動，他近乎逢騷必到，並跟在場的藝人自拍，《神耆小子》、《逆天奇案2》，甚至hit爆全城的《九龍城寨之圍城》宣傳活動，他均到場找機會跟藝人合照，就連郭富城也被他成功集郵。

翻看他的IG，他也有參與TVB劇集拍攝，似是臨時演員，大多扮演路人、村民的角色。今年2月，他上載與曾志偉的合照，留言說︰「我仍然會為TVb效犬馬之勞，火裏火裏去，水裏水裏去，永遠效忠公。」

曾參與素海霖電影選角

此外，他亦曾出席《一路向西2 東京AV攻略》的演員招募日，當日由素海霖親自面試，他留言說︰「今日去試鏡為咗女神，為咗演戲，我真係好俾心機做功課。無論外在定內在，我都盡咗最大嘅努力，就算結果失敗咗都唔重要，因為今日女神第一眼就已經認得出我，果種感覺可能比我試鏡成功更加快樂更加興奮。」

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「光頭Bob」的同黨曾參與素海霖電影選角。

「光頭Bob」的同黨曾參與素海霖電影選角。

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