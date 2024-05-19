黃家駒墓碑遭破壞｜光頭Bob同黨身份曝光 逢星活動必到曾參與素海霖電影選角

Beyond已故主音黃家駒的墓碑遭人破壞，警方已拘捕兩名男子，分別是1 名 15 歲男子及 23 歲男子，案件交由刑事調查隊跟進。其中一名男子更是行為出位的網紅「光頭Bob」。

曾上ViuTV 大顯身手 有網民貼出「光頭Bob」及負責拍片的人士在將軍澳華人永遠墳場被捕的影片，有人認出另一位涉事人士為一名熱愛追星的網民，他的IG有大量明星合照，比較的是無綫藝人，他更曾上ViuTV節目《MM730-Auntie妳好》大顯身手。 薛影儀「老公」 據知這名男子姓葉，現年23歲，報稱是冷氣維修技工。他熱愛武術，在ViuTV節目《MM730-Auntie妳好》表演高難度翻滾及持槍動作。早前他更穿上粉紅色的西裝，扮「亞視高層」跟薛影儀舉行「婚禮」。

多與無綫藝人合照 無綫每逢有公開宣傳活動，他近乎逢騷必到，並跟在場的藝人自拍，《神耆小子》、《逆天奇案2》，甚至hit爆全城的《九龍城寨之圍城》宣傳活動，他均到場找機會跟藝人合照，就連郭富城也被他成功集郵。 翻看他的IG，他也有參與TVB劇集拍攝，似是臨時演員，大多扮演路人、村民的角色。今年2月，他上載與曾志偉的合照，留言說︰「我仍然會為TVb效犬馬之勞，火裏火裏去，水裏水裏去，永遠效忠公司。」