黃家駒墓碑遭破壞 陰宅師指毀人山墳有報應︰損陰德會減壽！

由梁思浩、黃紫恩Jojo及黃耀英主持的首個靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，昨晚嘉賓請來陰宅師皓云大談陰宅風水，談到樂隊Beyond已故主音黃家駒墓碑被破壞事件，而毀人山墳會遭遇何種報應，都有在節目中提到。

節目一開始梁思浩顯得有點忟憎，略帶激動表示︰「今日主題講陰宅，有單新聞聽到真係好激氣，Beyond家駒個墓碑畀人破壞……賺點擊有幾多？」在節目中段有不少觀眾留言，不少更夾雜粗言矛頭指向破壞者，思浩知道後笑言︰「條氣順晒，唔少人都鬧嗰條『友仔』。」他更以諧音疑似爆粗。