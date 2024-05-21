黃家駒墓碑遭破壞 陰宅師指毀人山墳有報應︰損陰德會減壽！

由梁思浩、黃紫恩Jojo及黃耀英主持的首個靈異直播一小時節目《直播靈接觸》，昨晚嘉賓請來陰宅師皓云大談陰宅風水，談到樂隊Beyond已故主音黃家駒墓碑被破壞事件，而毀人山墳會遭遇何種報應，都有在節目中提到。
節目一開始梁思浩顯得有點忟憎，略帶激動表示︰「今日主題講陰宅，有單新聞聽到真係好激氣，Beyond家駒個墓碑畀人破壞……賺點擊有幾多？」在節目中段有不少觀眾留言，不少更夾雜粗言矛頭指向破壞者，思浩知道後笑言︰「條氣順晒，唔少人都鬧嗰條『友仔』。」他更以諧音疑似爆粗。
墳墓有裂會影響更大
嘉賓陰宅師皓云講解先人墓碑被破壞的影響，他說︰「墓地即係先人住的地，玄學嚟講即係好似有人喺你陽宅門口淋可樂，最大影響係用鎚仔破壞張相，對過世者屋企都唔係咁好，先人唔舒服家人都唔舒服。」他補充肉眼所見墓碑沒有遭受嚴重破壞，假如有裂要大修補影響更大。被問到破壞者會否有報應時，皓云師傅續說︰「我哋成日講一命二運三風水四積陰德，壞人山墳係好缺德會損陰德，健康壽命都有影響，會減壽。」皓云師傅展示用來尋龍探穴的工具，包括羅庚、尋龍尺、墨斗線。至於棺木選擇可以豐儉由人，反而對風水影響不大，他說︰「富貴人家一般用楠木、花梨呢類貴木材，一般人用杉木甚至環保棺都無問題。不過如果選擇土葬，用靚木會耐用，否則棺木發霉塌陷都會影響後人風水。」皓云師傅又話計算陰宅風水比陽宅更複雜及花時間，因為要計算先人跟親人的生辰八字及墓地座向，試過最長花了3年時間。做法是先下葬，待計算清楚才立碑完成整套儀式。