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娛樂
2024-05-19 19:11:28

黃家駒墓碑遭破壞｜黃家強斥破壞者係賤種︰此種不滅國亡不遠矣

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黃家強對家駒的墓被毀感忿怒。

黃家強對家駒的墓被毀感忿怒。

Beyond已故主音黃家駒的墓碑遭人破壞，警方已拘捕兩名男子，分別是1 15 歲男子及 23 歲男案件交由刑事調查隊跟進其中一名男子更是行為出位的網紅「光頭Bob」。

黃家強於下午在社交平台怒斥兩位破壞者︰「這是個甚麼樣的國家，道德淪亡到這個地步，千里迢迢來摧毁別人的墓園，你所做的一切會得到甚麼，傷害別人真的會是你的流量密碼嗎？我不知怎樣去譴責你，倒感慨你的生活環境竟然會造就出一個你這樣可悲、可恥、可憐、可恨的賤種。我不知道還有多少你這樣的賤種在國內繁植(殖)中，此種不滅國亡不遠矣。」

黃家強在社交平台回應。

黃家強在社交平台回應。

家駒墓碑曾三次被塗污

家駒的墓碑已非首次被破壞，過去3次都是被人塗污，但今次不但被人寫上字句，而是遺照也被敲至粉碎。首次發現家駒的墓被破壞是2009年，當時墓碑上的結他、碑上的金色字被人用黑筆塗黑，遺照出現裂痕。

到18年又有人用黑筆在墓碑寫上「爸爸媽媽」、「姐姐哥哥」、「我回來了」、「杭州」等字眼，翌年又有人用紅筆寫上「江西」、「歌迷」、「三鞠躬」等字樣。家強曾呼籲大家要珍惜家駒，並著大家將心比心，如自己住的地方也不想有人來破壞塗鴉。

 

有網民不滿家強的言論，認為今次事件是香港人做，跟中國人冇關。 有網民不滿家強的言論，認為今次事件是香港人做，跟中國人冇關。 有網民不滿家強的言論，認為今次事件是香港人做，跟中國人冇關。 有網民不滿家強的言論，認為今次事件是香港人做，跟中國人冇關。 有網民不滿家強的言論，認為今次事件是香港人做，跟中國人冇關。 有網民不滿家強的言論，認為今次事件是香港人做，跟中國人冇關。

黃家強言論惹爭議

黃家強在網上斥責破壞人士，但因為提到「國家」、「賤種在國內繁植(殖)中」，觸及了大陸網民的神經，紛紛留言指他的內容不當，並稱今次破壞的人士是香港人，跟大陸人無關，又認為他指賤種在國內繁植(殖)中，此種不滅國亡不遠矣」太過誇張。

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