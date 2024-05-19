黃家駒墓碑遭破壞｜黃家強斥破壞者係賤種︰此種不滅國亡不遠矣

Beyond已故主音黃家駒的墓碑遭人破壞，警方已拘捕兩名男子，分別是1 名 15 歲男子及 23 歲男子，案件交由刑事調查隊跟進。其中一名男子更是行為出位的網紅「光頭Bob」。

黃家強於下午在社交平台怒斥兩位破壞者︰「這是個甚麼樣的國家，道德淪亡到這個地步，千里迢迢來摧毁別人的墓園，你所做的一切會得到甚麼，傷害別人真的會是你的流量密碼嗎？我不知怎樣去譴責你，倒感慨你的生活環境竟然會造就出一個你這樣可悲、可恥、可憐、可恨的賤種。我不知道還有多少你這樣的賤種在國內繁植(殖)中，此種不滅國亡不遠矣。」