黃家駒｜Beyond靈魂一身任四職 天空海闊你與我可會變

每年6月，都會想起黃家駒。他的生忌在6月10日，死忌是6月30日，2023年更剛好是30周年。 黃家駒是香港搖滾樂的代表人物，當年他領軍的Beyond樂隊，他創作的數百首歌曲，不少都是百聽不厭。黃家駒和Beyond的音樂，不單影響本地樂壇，也是那一代人的青春回憶，令人念念不忘。

黃家駒蘇屋邨長大 黃家駒一生熱愛音樂，縱使初期波折重重，他也未有動搖。黃家駒自小與家人住在深水埗蘇屋邨，早期在一些派對活動和朋友影響下，接觸並愛上1970年代的歐美搖滾音樂，例如大衛寶兒、Deep Purple等。雖然父母並不喜歡兒子接觸這類音樂，但黃家駒仍堅持喜好。 中學畢業後，他曾任職任職辦公室助理、五金、水電工程、電視台佈景員等工作，但內心仍燃燒着音樂的火燄。1981年，他認識了葉世榮，加上兩位朋友鄧煒謙和李榮潮組成樂隊，這也是Beyond的雛型。

黃家駒一身任四職全能音樂人 Beyond的名字是何時出現？1983年，黃家駒等組成的樂隊，想參加《結他雜誌》舉行的比賽。報名需要有樂隊名，當時的主音結他手鄧煒謙建議樂隊改名Beyond，意思是超越自己。其後，Beyond經過多次成員變動，在1984年黃家駒的弟弟黃家強加入擔任低音結他手，以及1985年黃貫中成為主音結他手，便組成了我們熟悉的Beyond樂隊。 在Beyond中，黃家駒一直是樂隊的靈魂人物，他既擔任作曲、填詞，也負責主唱和彈奏結他，一人分飾四角，堪稱全能的音樂人。受到西方搖滾音樂的影響，黃家駒初期的創作是以英文歌為主，曲風也是搖滾風格。直至1986年，Beyond終於由地下音樂走進流行樂壇。

黃家駒領軍 Beyond晉身頒獎禮舞台 1987年，黃家駒創作了歌曲《永遠等待》，作為以粵語嘗試搖滾曲風的試金石，也是Beyond發表的第一首中文歌曲。雖然早期Beyond帶點反叛的形象，未能獲得大眾的廣泛接納，但也算可以拾級而上，逐步邁向成功之路。 自1988年起，Beyond的作品開始踏上各大流行歌曲頒獎禮的舞台，《大地》、《真的愛你》、《光輝歲月》、《俾面派對》、《Amani》及《海闊天空》等。歌曲旋律悅耳、歌詞坦率直接，有訴說理想、情感，也有反映社會議題、反戰思維，予人寫實，又充滿社會時代感的感覺。