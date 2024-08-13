黃庭鋒奧運廠景現場即時翻譯日文 曾為學業放棄做職業足球員

黃庭鋒為今屆巴黎奧運TVB「奧運之星」之一，日前主持TVB巴黎奧運節目期間，日本乒乓球選手早田希娜接受TVB獨家訪問，黃庭鋒於廠景現場即時翻譯，被網民大讚厲害。其後，黃庭鋒又以一口流利日文拍攝短片答謝網民支持。

黃庭鋒奧運廠景現場即時翻譯日文引網民讚不絕口 黃庭鋒翻譯日本乒乓球選手早田希娜奪獎感受，令網民對佢讚不絕口，又指原來黃庭鋒識日文：「庭鋒厲害」、「加油啊！庭鋒，你最近好火！keep住啊！」、「好勁，原來佢識日文」、「咁長嘅感受都記得.....」等等。黃庭鋒又再拍攝短片大曬流利日文多謝網民：「好開心能夠成為今屆奧運的主持，收到很多鼓勵和支持，真的很多謝大家，餘下日子會全力以赴，謝謝！」唔少藝人都留言讚賞黃庭鋒，包括湯洛雯以日文譯音留言：「非常酷」；姜麗文則以日文留言：「祝你好運！我支持你」等等。

黃庭鋒13歲到英國留學，熱愛足球嘅佢曾經係學校足球隊唯一亞洲球員，參與過唔少學界和區際足球賽，曾經大膽向父母開口希望到阿根廷學踢足球，即使費用昂貴，但爸爸無條件支持自己，黃庭鋒對此表示感激。黃庭鋒又曾入選阿士東維拉、狼隊青年軍，但因準備升大學而放棄。之後黃庭鋒去日本大學參加交流生計劃，並完成N2日語考試，因此講得一口流利日語；回港後，曾修讀中文大學體育系文學碩士學位課程，又於國際學校擔任體育老師。 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈