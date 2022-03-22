黃庭鋒放棄做體育老師 因陳芷菁一句話決定轉戰幕前

無綫上位小生黃庭鋒早前採訪北京冬季奧運有出色表現，最近他接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，分享入行5年多的趣事及心路歷程。

採訪冬奧得着大

黃庭鋒談到是次採訪冬奧最大得着，他坦言是得到很多千載難逢的機會：「今次係我第三次做奧運，仲係第一次喺當地做主持，最大得着係可以同世界各地選手傾偈，好似羽生結弦、谷愛淩等，呢啲都係好多人都好想有嘅機會。」庭鋒談到演員通常是憑劇集或角色闖出名堂，他笑指自已是因為在台慶上贏了大獎才讓觀眾認識。

適合做體育老師

庭鋒受爸爸影響，5、6歲已愛上運動及踢足球，在英國留學期間亦曾加入足球隊受訓，庭鋒原本更有機會成為職業足球員，可惜最終因為學業被逼放棄，之後庭鋒因想念在港家人，回流香港入讀中文大學；擁有碩士學歷的他，還未畢業已獲招手擔任體育老師，不但收入穩定，更是高薪厚職：「其實我幾啱做體育老師，因為自己都好鍾意小朋友，大家成日打成一片咁。但好快我就覺得呢個職業唔會太有變化，我好想要啲挑戰，唔想咁快就好似等退休咁。」之後因機緣巧合，庭鋒其中一個學生的媽媽是藝人陳芷菁，庭鋒因為陳芷菁一句話，決定轉戰娛樂圈：「其實我同佢三年以嚟冇傾過偈，但到囡囡畢業嗰時，佢就同我傾偈，佢話覺得我好適合做幕前，問我會唔會諗吓，當時我就諗，係喎，冇諗過喎。」從教育界走入演藝圈，庭鋒首個幕前工作是主持2016年的里約奧運，入行仍跟運動結下不解緣。