黃建東出席沙田單車節 「亞洲車神」黃金寶推廣單車文化

藝人黃建東昨日 (3日) 聯同查小欣、胡孟青及瑪姬，一起出席由「香港菁新交流協會」和「中國香港體育普及發展聯會」合辦的「慶祝中華人民共和國成立75週年 - 沙田單車節2024」，東東更和一眾單車愛好者比賽較量，本著安全及友誼第一，比賽第二的情況下，熱愛戶外運動的東東在和數十位參賽者比併後，最後以前列名次返回會場。



當自小便喜歡運動的東東從前港隊單車運動員兼亞洲職業單車手，現為合辦單位 「中國香港體育普及發展聯會」主席兼沙田區議員楊英瀚處知悉，昨日舉行的首屆沙田單車節共安排了11 場城市繞圈公路賽事，以及吸引了逾700名選手參加時，他即時便說要報名參加一展身手，他記得小時候爸爸送給他和弟弟一人一架單車，自此便和單車結下不解緣，當今天看到那麼多家長陪同小朋友踏單車時，令他即時想起往日爸爸對他們兩兄弟的疼愛，而且踏單車是一個非常環保的活動，絕對值得推廣和支持。東東續說現時體重和他最高峰相差了30磅，所以他會持之以恆每天也做運動去保持健美身形和身體健康。



瑪㺿說在台上無論是做主持或歌手工作，必須要有健康的體魄才能做到最好，平時好天氣時她也會在單車徑踏單車，keep fit之餘也可以同時欣賞沿途的美麗風景。主辦單位更邀請了前香港單車隊代表黃金寶為今次沙田單車節的「菁新交流盃」大會邀請賽的活動大使，「亞洲車神」果然魅力不凡，小欣姐、青姐、東東和瑪㺿也爭相和他合照，他們說黃金寶是大家的偶像，他對運動那種堅毅不屈的精神，令他們深深體會到成功得來不易，也提醒他們凡事也要預備充足，練習充足，才能做出好成績。黃金寶表示推廣單車活動別具意義，單車是男女老少都可參與的運動，希望活動有助推動單車運動普及化，令沙田成為單車友善城市。

