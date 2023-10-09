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娛樂
2023-10-09 13:22:59

黃德斌西裝look打拳騷完美線條 心郁想再挑戰極地節目

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型佬黃德斌無論身型、狀態、舉手投足，絕不輸蝕新生代型男。

型佬黃德斌無論身型、狀態、舉手投足，絕不輸蝕新生代型男。

黃德斌向來身形fit到漏，作為新中年代表的他，再度獲邀擔任流感疫苗代言人，並拍攝新一輯的廣告。德斌一身型格西裝上陣，並戴上拳套做出連串出拳、閃避等拳手動作，無論身型、狀態、舉手投足，絕不輸蝕新生代型男，德斌不諱言，為拍攝定點加操： 「幸好一向都有操練開Body，今次主要練肩膊、胸肌，希望腰部望落唔會太粗，令整體身型更有線條！」

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溪澗打坐洗滌心露

黃德斌早前夥拍王丹妮飛到日本四國，沿着古人拜祭寺廟的路線拍攝旅遊節目《四遊記》，在瀑布修行、溪澗上打坐等，體驗身心靈之旅，儘管每天由朝拍到晚，但德斌依然有所領悟：「四周景物、建設，甚至乎廟宇裏面的體驗也好，會令你知道人是需要放鬆的！不一定是身體上面需要放鬆，可能是心入面需要放鬆，做到這一點，才能幫助我們健康。沒有健康，有財富都沒有用！」德斌又分享保健心得，向來熱愛跑步的他，改為跑山路避開人群，持續鍛鍊體魄，加上有疫苗保護，即使開工時要接觸人群、埋位拍戲又要除口罩，甚至家人、身邊朋友逐一染疫，德斌依然無有怕。

黃德斌再獲邀疫苗任代言人，為拍廣告定點加操。 黃德斌再獲邀疫苗任代言人，為拍廣告定點加操。 黃德斌再獲邀疫苗任代言人，為拍廣告定點加操。

期待拍另類旅遊節目

拍旅遊特輯，很多時都離不開吃喝玩樂，偏偏找上德斌的，行程通常比較另類。 「外界會覺得我不是一個shopping血拼的人，不如找我做一些另類節目，搵得我都預計我係可以應付到，像到沙漠拍的《極地狂奔》、還有到喜馬拉雅山拍《天與地》，加上拍攝過程都會安全，不會勉強做一些非常危險的事，即使去極地也會有很多設備和事前準備去配合的！」德斌坦言期待有更多不同的另類旅遊節目找他合作。

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