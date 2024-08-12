黃德斌首為《城寨》海外宣傳 與喬靖夫或以武會泰國觀眾

由亞洲電影大獎學院主辦「香港電影巡禮」將於本周五(16日)在泰國曼谷展開，其間將選放9部香港電影，並以早前掀起全城熱話的《九龍城寨之圍城》作為開幕電影。演 「Tiger哥」的黃德斌將首度為電影到海外宣傳，夥拍戲中的雙刀手「阿七」喬靖夫(喬大)出席開幕禮。喬大笑言看看屆時能否一起以武會觀眾：「電影裡德斌打的是傳統『硬橋硬馬』的虎鶴雙形功夫，風格鮮明，與我講求速度的菲律賓雙刀很不一樣，假如泰國觀眾想看的話，我們示範一下也無妨(笑)。」
德斌小時候曾住在九龍城寨附近，留下深刻印象，希望有機會和泰國觀眾分享城寨真實的一面：「希望泰國觀眾會喜歡這部電影，除欣賞它的動作場面外，也感受到城寨即使居民來自三山五嶽，卻是很有人情味；也希望他們會喜歡『Tiger哥』這角色，我自己很喜歡他的造型，很有江湖味道和歷練。」
喬靖夫大讚泰國電影業發展成熟，動作武打片製作出色，我相信觀眾對動作電影的水準要求很高，他希望讓泰國觀眾和同業看到香港武打電影最新的風格美學和水平，「相比起分享，我更期待聽到他們對此片的看法，大家一起探索亞洲動作片未來的更多可能，也希望與泰國當地的動作片同業認識一下。」他表示對泰國古武術Krabi Krabong仰慕已久，尤其雙刀術，盼有機會觀摩學習。
為期10日的「香港電影巡禮：曼谷站」亦會播映邱禮濤作品《海關戰線》，其他電影包括張家輝作品《贖夢》、何妙祺作品《我談的那場戀愛》、卓亦謙作品《 年少日記》、簡君晋作品《白日之下》、區焯文作品《說笑之人》、謝家祺作品《七月返歸》及關錦鵬作品《 阮玲玉》(4K修復版)。3位導演邱禮濤、卓亦謙及何妙祺將與和當地電影系學生分享香港和泰國的電影製作現況及市場前景、對合拍片的看法，以及將劇本化成影像時遇到的困難。
另外，「香港電影．都市活力」展覽(Dynamic Cityscapes of Hong Kong Films Exhibition)，重現《九龍城寨之圍城》《海關戰線》《年少日記》《金手指》 和《但願人長久》5部香港電影中讓人印象深刻的場景，展現香港城市景致和生活文化的多樣性。