黃德斌首為《城寨》海外宣傳 與喬靖夫或以武會泰國觀眾

由亞洲電影大獎學院主辦「香港電影巡禮」將於本周五(16日)在泰國曼谷展開，其間將選放9部香港電影，並以早前掀起全城熱話的《九龍城寨之圍城》作為開幕電影。演 「Tiger哥」的黃德斌將首度為電影到海外宣傳，夥拍戲中的雙刀手「阿七」喬靖夫(喬大)出席開幕禮。喬大笑言看看屆時能否一起以武會觀眾：「電影裡德斌打的是傳統『硬橋硬馬』的虎鶴雙形功夫，風格鮮明，與我講求速度的菲律賓雙刀很不一樣，假如泰國觀眾想看的話，我們示範一下也無妨(笑)。」

德斌小時候曾住在九龍城寨附近，留下深刻印象，希望有機會和泰國觀眾分享城寨真實的一面：「希望泰國觀眾會喜歡這部電影，除欣賞它的動作場面外，也感受到城寨即使居民來自三山五嶽，卻是很有人情味；也希望他們會喜歡『Tiger哥』這角色，我自己很喜歡他的造型，很有江湖味道和歷練。」

喬靖夫大讚泰國電影業發展成熟，動作武打片製作出色，我相信觀眾對動作電影的水準要求很高，他希望讓泰國觀眾和同業看到香港武打電影最新的風格美學和水平，「相比起分享，我更期待聽到他們對此片的看法，大家一起探索亞洲動作片未來的更多可能，也希望與泰國當地的動作片同業認識一下。」他表示對泰國古武術Krabi Krabong仰慕已久，尤其雙刀術，盼有機會觀摩學習。