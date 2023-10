心穎多謝大家保密

照片見到心穎摒棄傳統的裙褂,穿上紅色通花連身裙,手上戴的龍凰鈪非常有份量,並拿起貼有金色「囍字、金龍鳳圖案及金花的繡花球,另一張則是泥鯭從後攬實心穎纖腰,同場更有二人的愛犬。她留言道︰「多謝大家嘅祝福,令我地感受到滿滿嘅愛。多謝我家人、朋友、以及各個幫忙嘅單位,為我地保密咗咁耐。Everything was smooth, weather was awesome, and my dogs behaved exceptionally well!Couldn't have asked for more.(一切都很順利,天氣很好,我的愛犬也表現得非常好!不能要求更多)祝福大家健康快樂、隨心滿願。」

當日有份出席婚宴的商台DJ謝茜嘉於IG晒出合照,留言祝道:「永遠幸福、早生貴子,兩萬蚊等緊你哋。」心穎轉發並寫道:「我要呀。」