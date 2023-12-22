黃心穎被問有無向鄭秀文道歉時咁回應 坦言安心事件後康復七八成

轉型成為歌手的黃心穎，與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結婚後，近期為推出新歌接受訪問。心穎除了講音樂之外，更罕有談到4年前令佢事業一鋪清袋的「安心事件」，被問到有沒有向鄭秀文道歉時，黃心穎大方回應，更指一度為事件而不開心，但現在已感謝事件令她成長。

黃心穎10月完成人生大事

4年前有傳媒公開疑似的士司機提供片段，到時已婚的許志安同黃心穎在的士的影片轟動一時，事後許志安開記者會公開道歉。而另一主角黃心穎就一直收埋自己，直至近兩年先至以歌手身份現身復出。黃心穎在今年10月同RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結婚，完成人生大事。

回望當年成為新聞人物，黃心穎直認做錯，做了不顧後果同不負責任的選擇；至於有冇後悔，佢就話冇辦法後悔，亦其實不後悔，但承認當日呢件事有傷害其他人，亦牽涉到別人，當初沒有想清楚就去做。