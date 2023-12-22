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娛樂
2023-12-22 17:40:03

黃心穎被問有無向鄭秀文道歉時咁回應 坦言安心事件後康復七八成

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黃心穎被問有無向鄭秀文道歉時咁回應 坦言安心事件後康復七八成 感恩爸爸生前見證結婚

黃心穎被問有無向鄭秀文道歉時咁回應 坦言安心事件後康復七八成 感恩爸爸生前見證結婚

轉型成為歌手的黃心穎，與RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結婚後，近期為推出新歌接受訪問。心穎除了講音樂之外，更罕有談到4年前令佢事業一鋪清袋的「安心事件」，被問到有沒有向鄭秀文道歉時，黃心穎大方回應，更指一度為事件而不開心，但現在已感謝事件令她成長。

黃心穎感恩父親見證自己結婚 黃心穎與泥鯭10月結婚，完成人生大事 黃心穎與泥鯭10月結婚，完成人生大事 黃心穎與泥鯭10月結婚，完成人生大事 黃心穎與泥鯭10月結婚，完成人生大事

黃心穎10月完成人生大事

4年前有傳媒公開疑似的士司機提供片段，到時已婚的許志安同黃心穎在的士的影片轟動一時，事後許志安開記者會公開道歉。而另一主角黃心穎就一直收埋自己，直至近兩年先至以歌手身份現身復出。黃心穎在今年10月同RubberBand鼓手泥鯭（黎萬宏）結婚，完成人生大事。

回望當年成為新聞人物，黃心穎直認做錯，做了不顧後果同不負責任的選擇；至於有冇後悔，佢就話冇辦法後悔，亦其實不後悔，但承認當日呢件事有傷害其他人，亦牽涉到別人，當初沒有想清楚就去做。

黃心美、黃心妙、黃心穎不時合照。（黃心妙IG） 黃心美、黃心妙、黃心穎不時合照。（黃心妙IG） 黃心穎兩家姐與黃媽媽。。 黃心美、黃心妙、黃心穎不時合照。（黃心妙IG） 黃心穎今年在社文網站活躍，不時上載工作照。（黃心穎 FB） 黃心穎今年在社文網站活躍，不時上載工作照。（黃心穎 FB） 黃心穎今年在社文網站活躍，不時上載工作照。（黃心穎 FB） 黃心穎今年在社文網站活躍，不時上載工作照。（黃心穎 FB）

黃心穎︰從事件中成長 唔會再傷害別人

黃心穎被問到有冇向許志安太太鄭秀文道歉時，指唔需要同其他人交代有冇做，又反問「貼出來就係有做？」。咁Sammi鄭秀文有冇原諒佢？黃心穎話不能強求，亦要學習原諒自己先可以向前行，而自己「出事」後一度覺得自己唔應該開心，而家已經康復七八成。現在黃心穎研究佛學，視安心事件為不好的經歷，但而家感激此事令她成長，唔會再傷害別人。「安心事件」發生後，黃心穎本來有份嘅劇集《法證先鋒IV》戲份全刪，由曾經友好的湯洛雯頂上，「靚湯」甚至「接收」了本來同心穎交往中嘅馬國明。早前馬國明同湯洛雯結婚，心穎在訪問中都有祝福佢地。

早前父親黃沛霖逝世，黃心穎感恩爸爸見證到她結婚，但否認因為爸爸近年身體麻麻而提早婚期。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

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