黃心穎轉做歌手外界反應兩極 網民認錯蔡一智出新歌

黃心穎自「安心偷食」事件後，退出娛樂圈逾4年，選擇情人節以歌手身份復出，推出單曲《Crown Me》，歌曲今晚8時在YouTube首播，由她親自作曲並填上英文歌詞，其男友RubberBand鼓手泥鯭(黎萬宏)負責編曲及監製，心穎接近傳媒訪問時稱，此曲不會推出廣東話版本，認為唱英語比較合適。
心穎又在此曲的文案中寫道：「為了迎合別人的標準，人往往會偏離自己真實的樣子，並走得越來越遠。在壓力下，要追求分數和各種名銜……撫心自問，這些是不是自己真正想要的？得到後有令你快樂嗎？滿足嗎？」她解釋，覺得很多人花時間在網上塑造一個大眾喜愛印象，最終偏離了真實的自己，就是她此曲想表達的意念。
開放留言功能有彈有讚
心穎又開放YouTube的留言功能，當中有不少撐她的留言，「支持努力奮發發揮才華走正路！」、「只要咬實牙齦，將所有精神努力做好自己，捱過呢段日子，無論成功與否，已經對自己重新出發作出肯定……」、「雖然唔係好識欣賞哩首歌，但加油心穎！欣賞你嘅精神同勇氣」。
當中亦有持相反意見的留言，「好欣賞你永不放棄精神 預祝你攞最強小三跳唱女西人獎」、「菲律賓歌壇又一生力軍了，期望菲律賓唱片舖可以買到你呢隻新專輯！期望菲律賓最大嘅音樂頒獎典禮【MYX Music Awards】希望見到你得獎！」亦有網民認錯心穎是蔡一智，留言稱：「估唔到蔡一智會有咁新風格嘅歌 繼續努力」。