熱門搜尋:
C觀點 簡約公屋 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
娛樂
2023-02-14 22:30:45

黃心穎轉做歌手外界反應兩極 網民認錯蔡一智出新歌

分享：
HK ENT

心穎新歌製作尚算認真。

黃心穎自「安心偷食」事件後，退出娛樂圈逾4年，選擇情人節以歌手身份復出，推出單曲《Crown Me》，歌曲今晚8時在YouTube首播，由她親自作曲並填上英文歌詞，其男友RubberBand鼓手泥鯭(黎萬宏)負責編曲及監製，心穎接近傳媒訪問時稱，此曲不會推出廣東話版本，認為唱英語比較合適。

心穎又在此曲的文案中寫道：「為了迎合別人的標準，人往往會偏離自己真實的樣子，並走得越來越遠。在壓力下，要追求分數和各種名銜……撫心自問，這些是不是自己真正想要的？得到後有令你快樂嗎？滿足嗎？」她解釋，覺得很多人花時間在網上塑造一個大眾喜愛印象，最終偏離了真實的自己，就是她此曲想表達的意念。

HK ENT

網民認錯心穎是蔡一智，以為阿智單飛出新歌。

開放留言功能有彈有讚

心穎又開放YouTube的留言功能，當中有不少撐她的留言，「支持努力奮發發揮才華走正路」、「只要咬實牙齦，將所有精神努力做好自己，捱過呢段日子，無論成功與否，已經對自己重新出發作出肯定……」、「雖然唔係好識欣賞哩首歌，但加油心穎！欣賞你嘅精神同勇」。

當中亦有持相反意見的留言，「好欣賞你永不放棄精神 預祝你攞最強小三跳唱女西人」、「菲律賓歌壇又一生力軍了，期望菲律賓唱片舖可以買到你呢隻新專輯！期望菲律賓最大嘅音樂頒獎典禮【MYX Music Awards】希望見到你得獎！」亦有網民認錯心穎是蔡一，留言稱：「估唔到蔡一智會有咁新風格嘅歌 繼續努」。

HK ENT

阿智和心穎，其實經常被認錯。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受