黃心穎轉做歌手外界反應兩極 網民認錯蔡一智出新歌

黃心穎自「安心偷食」事件後，退出娛樂圈逾4年，選擇情人節以歌手身份復出，推出單曲《Crown Me》，歌曲今晚8時在YouTube首播，由她親自作曲並填上英文歌詞，其男友RubberBand鼓手泥鯭(黎萬宏)負責編曲及監製，心穎接近傳媒訪問時稱，此曲不會推出廣東話版本，認為唱英語比較合適。

心穎又在此曲的文案中寫道：「為了迎合別人的標準，人往往會偏離自己真實的樣子，並走得越來越遠。在壓力下，要追求分數和各種名銜……撫心自問，這些是不是自己真正想要的？得到後有令你快樂嗎？滿足嗎？」她解釋，覺得很多人花時間在網上塑造一個大眾喜愛印象，最終偏離了真實的自己，就是她此曲想表達的意念。