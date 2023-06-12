黃心穎靠學佛製作音樂平靜心情 網民負評是因果照單全收

黃心穎早前再度自資出歌，今日她到電台宣傳新歌《沙包》，並首度回應自「安心事件」之後的心路歷程。心穎在節目中先跟主持及觀眾打招呼，她直認心情很緊張，她的聲線亦聽得出有點抖震。她更需要一度深呼吸才可繼續。 心穎推出的音樂作品均是由她作曲填詞，她稱自己也沒想過會做音樂，全因疫情誤打誤撞解鎖了新技能，之後發現愈來愈有興趣，自己也作了幾首歌，於是報讀美國的音樂學院上網課學音樂，跟張楚翹學填詞。她指作為唱作歌手的初哥，坦言遇過不少困難，亦想過放棄，但當聽到自己的製成品之後，又覺得很有成功感，加上又可以抒發到自己的情緒，於是繼續音樂路。

曾有感家人的慰問很煩厭 她稱《沙包》是在2020年4月1日在家中哼出來的作品，她指此歌的內容出自當時的心情，直言事件發生之後，一直都瞓不到，又不停喊，及後覺得自己不能長期陷入情緒低潮，明白到要與情緒並存，就算發生甚麼事也不可以被情緒控制住。她稱歌詞中的一句「最殘酷是親切慰問」最反映到當時的情況︰「每一次屋企人問你近排點，你好難答到佢哋，你都唔知自己想點，又唔想傷到佢哋心，嗰刻你覺得啲關心好煩，而家倒轉去睇，好好彩有呢啲陪伴、關心，先可以行出個Stage。」她表示透過音樂可以宣洩到負面的情況，她表示自己現在變得堅強可以面對不同情緒攻擊自己，盡量感受，直言人是有情緒，否則會很麻木。