黃心穎靠學佛製作音樂平靜心情 網民負評是因果照單全收

黃心穎早前再度自資出歌，今日她到電台宣傳新歌《沙包》，並首度回應自「安心事件」之後的心路歷程。心穎在節目中先跟主持及觀眾打招呼，她直認心情很緊張，她的聲線亦聽得出有點抖震。她更需要一度深呼吸才可繼續。
心穎推出的音樂作品均是由她作曲填詞，她稱自己也沒想過會做音樂，全因疫情誤打誤撞解鎖了新技能，之後發現愈來愈有興趣，自己也作了幾首歌，於是報讀美國的音樂學院上網課學音樂，跟張楚翹學填詞。她指作為唱作歌手的初哥，坦言遇過不少困難，亦想過放棄，但當聽到自己的製成品之後，又覺得很有成功感，加上又可以抒發到自己的情緒，於是繼續音樂路。
曾有感家人的慰問很煩厭
她稱《沙包》是在2020年4月1日在家中哼出來的作品，她指此歌的內容出自當時的心情，直言事件發生之後，一直都瞓不到，又不停喊，及後覺得自己不能長期陷入情緒低潮，明白到要與情緒並存，就算發生甚麼事也不可以被情緒控制住。她稱歌詞中的一句「最殘酷是親切慰問」最反映到當時的情況︰「每一次屋企人問你近排點，你好難答到佢哋，你都唔知自己想點，又唔想傷到佢哋心，嗰刻你覺得啲關心好煩，而家倒轉去睇，好好彩有呢啲陪伴、關心，先可以行出個Stage。」她表示透過音樂可以宣洩到負面的情況，她表示自己現在變得堅強可以面對不同情緒攻擊自己，盡量感受，直言人是有情緒，否則會很麻木。
離開無綫感到迷茫
她稱當時曾跟無綫傾去向，但自己很迷茫，不知道自己要做甚麼，「上天好似突然開道門俾我，學嘅時候好迷茫，唔知自己可以做咩，但音樂又比我覺得好實在。無綫好好，有請我拍劇同綜藝，我又想做一啲未做過嘅嘢，到真係完約又好驚！依家我決定要做乜嘢真係好怯！到最後都係選擇做音樂，去面對呢個恐懼，我覺得應係值得！」
學佛放下執著
她稱以前的自己面對大家的負評會介懷及不知如何面對，但現在變得平靜，「再難聽嘅說話都聽過，人哋點樣對我係我嘅因果，依家只可以做好自己，其他嘢控制唔到。」她稱當時剛報讀了演戲課程，因為佔據了不少時間，令她沒時間想東西，同時透過演戲又可以釋放情緒。其後返港與家人見面，家人的陪伴令她揭開不少雲霧，也不忍心見到爸爸擔心自己，再令她決意要走出來。其後又因為接觸了佛學，令她放下不少執著，內心也變得平靜，同時領養狗隻，令她慢慢打開心扉。最後心穎表示：「我好多謝你哋邀請我上嚟做呢個訪問，呢啲幫助唔係必然。」