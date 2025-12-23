黃日華關寶慧屢傳緋聞 任達華在節目公開拉紅線

黃日華、關寶慧因半個月兩度撐枱腳而傳出緋聞，久不久便傳出二人好事近的好消息，但雙方都異口同聲否認。黃日華曾在活動表示因為緋聞傳出之後，已經很少聯絡關寶慧，強調大家只是普通朋友。去年關寶慧表示自己依然恨嫁，希望有人照顧，有意找徵婚公司覓對象。日前，任達華在無綫節目《一周星星》中竟兩度力sell關竇慧是好女仔，更謂︰「我真係希望佢同華哥有一段感情。」

任達華在節目中見到關寶慧向他發問時，他未聽問題已經說︰「滿族女仔，佢唔係同華哥（黃日華）有一段感情咩？我真係希望佢同華哥有一段感情。」而節目再播出關寶慧問任達華有關他的物業數量問題，任達華否認擁有酒莊，但「鍾意地方都有少少」。沒料到，任達華突然又提起關寶慧，他說︰「一個滿族咁靚嘅女仔，寶慧姐，好開心，好正能量，感情都幾空白吓。」

主持王鎮泉問會否祝福關寶慧快些找到另一半，任達華竟答：「我諗都快㗎嘞....快嘞快嘞！寶慧姐依家開始都鍾意足球。」王鎮泉即掩嘴大笑：「哈哈，好多玄機呀我聽到。」任達華再主動說：「之後又世界盃啦，可以約朋友一齊去睇波，要幾個朋友先得，先開心，一齊食飯，一齊睇波。（王鎮泉︰佢同邊個睇多？）咁又唔講得，叻哥、阿倫、華哥呀，仲有好多球隊唔同嘅足球隊成員。」之後他舉起兩隻手指公，大聲說：「寶慧姐！」以示為對方戀情打氣。當談起任達華向琦琦求婚經歷時，又再隔住個mon向關寶慧說︰「寶慧姐！一齊去睇足球！」