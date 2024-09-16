黃明德作歌鬧爆同事 搵同學幫拖封隧道拍MV

黃明德（Dark）今日（16日）推出由自己作曲、小克填詞、Jerald監製及編曲的全新作品《框框》。Dark表示這是他第一百零七首Demo，「每一首Demo我周不時都會聽番，睇吓邊首可以做到、邊首可以令公司揀中、邊首可以令其他歌手揀中，逐漸逐漸而家已經差唔多有三百首。」

以往Dark亦參與自己作品的作曲部份，不過都是跟其他音樂人以合作形式發佈，這次是他真正以個人身份發佈的作品，而且是經過重重的篩選。創作期間，Dark更因為交了多首Demo都未能通過公司A&R同事一關，令二人起衝突，「我記得嗰陣時作咗好多首歌，佢首首都話唔得，有一次我燥燥地話：『咁你想要啲乜呀！』佢就話：『作一首鬧我嘅歌囉！』我記得好似用咗幾個鐘就作到，然後交俾佢，佢就話：『係囉！我就係要呢啲咋嘛！』嗱，講到好似鬧晒交，但其實我哋係好friend嘅，哈哈。」

Dark坦言隨着寫歌的數量增加，他的創作方向愈見清晰，且愈有目的性，但當中亦有反思，「例如好想快啲俾人揀中、好想俾人認同自己嘅本事，但慢慢失去咗自己嘅元素，好多都唔係自己想表達嘅嘢。到而家出咗《框框》，先提醒番自己，寫歌最緊要表達到自己，任何創作都係。」