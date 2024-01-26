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娛樂
2024-01-26 12:59:45

黃明德出歌唱自己慘情史 唱完一輪監製驚爆「feel唔到」

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黃明德今年首支派台作品《自我反省》正式上架。

黃明德（Dark）今年首支派台作品《自我反省》正式上架。剛上大學的Dark正值成長中自我探索的階段，面對戀愛，同樣也是個新鮮人，未有十足經驗。於是Dark便想到《自我反省》主題，在新的一年，跟大家從錯誤中學習，愛一個上一課。

Dark自言是自己一段感情的記錄。

第一次擁有自己的一首的慘情歌，Dark自言是自己一段感情的記錄，歌曲是他自己真實的戀愛經驗，「之前中學有一個女朋友，但上到大學就分咗手。喺呢段期間，我發現咗原來自己好多時候有啲好幼稚嘅行為或者做得唔好，突然間覺得好似如果每段關係都重蹈覆轍，冇理由真係等到一個適合自己嘅人㗎嘛，咁之後都係令到對方難受，不如自己每次一段關係完咗之後，都自我反省一下，改變自己，或者令到自己成為一個更好嘅人去prepare下一段感情。」

黃明德表示分手後，有好好反省。

錄音期間亦發生不少趣事，由於歌曲寫自己的經歷，所以在錄音時，Dark很純粹地回想以前跟女友拍拖時的種種畫面，又或是跟着歌詞去表達情緒，自以為情感十足，但監製徐浩（Terry）一點也感受不到，「監製話：『雖然你唱得好，但你話對呢份歌詞好有感覺，我又feel唔到……』，唱live你會有body movement、表情，會令到觀眾更加投入，但喺錄音嘅時候淨係聽把聲，呢個時候唱歌技巧、dynamic、咬字點樣處理就非常之重要。樣樣嘢加埋一齊，觀眾就真係feel到你感受。我一開頭就好似自high咁，純粹自己覺得好傷心，但係原來聽唔出有乜分別，呢樣就係Terry幫得我最多。」

一直有個幕後人夢、渴望將來能一手包辦歌曲創作的Dark，今次亦成功向監製爭取後製自己和音的機會，「只要唔係一啲好複雜嘅melody，我就好快可以編到和音，Terry都知道我有呢個能力，就交俾我編。和音自己錄、自己編，同埋自己剪，好多謝Terry俾呢個機會我去做後製，因為我覺得呢個都係base on一個信任。」

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