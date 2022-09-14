黃明德宣傳新歌做街訪 勁食檸檬︰成世人被拒最多嘅一日

英皇唱作新人黃明德（Dark）早前推出今年第三首歌曲《只想和你吃漢堡》，歌名包含「漢堡」二字，除了因為Dark十分喜歡吃漢堡，同時他亦以自身的中學生身份，唱盡中學生的愛情實況，「中學生未出嚟社會工作搵錢，只係靠零用錢，但有時零用錢用晒，最尾都係食漢堡包，所以我覺得呢樣好代表到我哋中學生嘅一啲純真愛情。呢首歌主要係圍繞住中學生嘅一啲純真愛情，我自己都仲係一名中學生，可以以一個現役中學生啲嘅角度去睇吓，究竟中學生拍拖會遇到啲乜嘢難題、愛情觀。」

為了宣傳新歌，日前Dark便聯同網上平台 HKSchool Portraits進行街訪，大談受訪者的中學情史。Dark表示，這是他首次的街訪，難度比他想像中高，「我以為就咁搵幾pair人問佢哋幾條問題就得，但原來無論問問題又好，見到平台嗰邊啲問題都準備咗好耐，再加上街上面啲人唔係個個都會應承你，所以樣樣嘢加埋其實都拍咗好耐，比想像中辛苦同攰好多。」他謂大部份的人見到鏡頭便會立即加快腳步或調頭走，難度再加倍，「比我想像中難好多，當中亦有好多原因，有啲話因為冇化妝所以唔想上鏡，或者有啲係唔方便上鏡等等。」Dark笑說這個街訪最難忘是被人不停拒絕，「我以為啲人都會好樂意做街訪，冇諗過有咁多人拒絕我，都有三、四十個，我諗呢一日係我成世人俾人拒絕得最多嘅一日。」最後，他不忘感謝當日所有的受訪者，「多得你哋我哋先可以完成呢街訪拍攝。」