黃明德挑戰24小時無間段Busking 零晨擘大眼斷片唔知自己係邊

黃明德挑戰24小時無間段Busking 。

黃明德(Dark)早前於銅鑼灣時代廣場對出的英皇娛樂期間限定概念店0 e:ffect Concept Store，舉行的「黃明德挑戰24小時無間段Busking之得唔得㗎？」期間更獲Gin Lee李幸倪、鄧小巧、黎展峯（Andy）、曾傲棐（Arvin）、海兒（Hedy）、EG、姜檸樂、力臻、雞翼@JFFT、Calvin Sir、傑少、KKBOX第六屆校園大使、Tim、十冰、Emiko及Charlie共十六個歌手、KOL單位來撐場。

Dark表示一知道這個挑戰的消息時，沒甚壓力，因為覺得自己還年輕，而且十五、六歲時不時都通宵打機不睡覺，亦試過連續八小時Busking，覺得「碎料」一單，但當真正開始挑戰時，原來不是那麼輕鬆，「一開頭啲時間好似過得好快，因為一個嘉賓接一個嘉賓，輕鬆啦。但去到零晨兩點打後我開始眼瞓，EG同傑少走咗之後，中間有段時間係我自己一個人，然後就係Andy。而家諗番起我同Andy嗰五個鐘嘅記憶我係冇乜，嗰陣時我喺度諗：『做緊乜嘢？我係咪發緊夢呀？究竟我喺邊度？』好似失去清醒嘅狀態。」 雖然記憶模糊，但他十分感激Andy，他亦感激壓軸來陪他渡過「最後時間」的師姐Gin，「師姐Gin特登沖蜜糖水俾我，佢親自調較溫度，真係好多謝佢，好sweet。」

Dark表示期間一度胃抽筋，但因為「唔衰得」，最後順利完成挑戰。除了胃抽筋，失聲亦令Dark十分困擾，亦因為失聲，他亦有一番新的領悟，「唱歌係我由細到大，唯一一樣覺得自己係good at嘅一樣嘢，但突然間冇咗，就令到我覺得就算你幾依賴，總有一日會冇，即使嗰樣嘢好似同你出生入死。」 Challenge的難關一一捱過，Dark謂倒數最後一小時是最興奮，「其實去到第二日最後兩、三個鍾已經開始有啲唔捨得，見到條街企滿晒人嚟支持，同埋有十幾個fans真係喺條街陪足我廿四個鐘，真係好多謝佢哋。到最後一個鐘，見到一直擺喺度嘅計時器得番『分鐘』嗰邊有數字，我係由心而發嗰種叫出嚟！終於得返五十九分鐘！最後嗰十秒大家一齊倒數，當個鐘跳到零，嗰刻真係有啲想喊出嚟，估唔到咁多人陪住我，亦都估唔到自己個感受係咁大、咁感觸。」問到完成挑戰後最想做甚麼，Dark即謂：「第一時間最想同fans影相，影完相就pack好晒啲嘢嗱嗱臨返屋企瞓覺，我好掛住屋企張床。」