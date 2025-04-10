黃明德新歌向社會咆哮︰萬樣資訊唔知邊句真邊句假

新歌靈感來Dark對現實社會的不滿，「攤開報紙，扭開電視，打開電話，接收過萬樣資訊，都唔知邊句真邊句假。」所以他便以最直接的方式，以搖滾音樂來表達對這個「說謊城」的不滿。

作曲及編曲部份由Dark親自主理，又找來小克填詞，當中的「但大話總喜歡冚一個大話 利疊利的風險知道嗎」一針見血地諷刺社會謊言連篇的荒謬現象。Dark更自爆曾被朋友出賣，難怪唱得有火，「最深刻係俾朋友背叛，佢做錯一啲事，但將個責任推卸咗落我度，我就俾人責備。」

提到「大話」，Dark坦言自己性格直腸直肚，就算遇上不快事，亦會直接說出來，並非一個經常講大話的人，但最大的一個大話是跟自己說：「有陣時唔開心嘅時候會呃自己冇事，但其實去到最尾嘅後果就係會將啲唔開心嘅嘢儲埋一齊，然後一次過爆發，所以一定要正視自己嘅情緒。」