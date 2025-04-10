黃明德新歌向社會咆哮︰萬樣資訊唔知邊句真邊句假

黃明德（Dark）今日（10日）推出全新單曲《大鬧說謊城》。這次Dark一改以往青春清新形像，以強勁搖滾曲風直插社會虛偽現象。
新歌靈感來Dark對現實社會的不滿，「攤開報紙，扭開電視，打開電話，接收過萬樣資訊，都唔知邊句真邊句假。」所以他便以最直接的方式，以搖滾音樂來表達對這個「說謊城」的不滿。
作曲及編曲部份由Dark親自主理，又找來小克填詞，當中的「但大話總喜歡冚一個大話 利疊利的風險知道嗎」一針見血地諷刺社會謊言連篇的荒謬現象。Dark更自爆曾被朋友出賣，難怪唱得有火，「最深刻係俾朋友背叛，佢做錯一啲事，但將個責任推卸咗落我度，我就俾人責備。」
提到「大話」，Dark坦言自己性格直腸直肚，就算遇上不快事，亦會直接說出來，並非一個經常講大話的人，但最大的一個大話是跟自己說：「有陣時唔開心嘅時候會呃自己冇事，但其實去到最尾嘅後果就係會將啲唔開心嘅嘢儲埋一齊，然後一次過爆發，所以一定要正視自己嘅情緒。」
提到「大話」，Dark坦言自己性格直腸直肚，就算遇上不快事，亦會直接說出來，並非一個經常講大話的人，但最大的一個大話是跟自己說：「有陣時唔開心嘅時候會呃自己冇事，但其實去到最尾嘅後果就係會將啲唔開心嘅嘢儲埋一齊，然後一次過爆發，所以一定要正視自己嘅情緒。」
新歌轉玩重型搖滾，有別於Dark一直以來的清新校園曲風，Dark坦言搖滾更啱口味，「其實我由細到大都接觸好多重金屬嘅音樂，好鍾意搖滾風，所以對我嚟講，搖滾嘅歌係容易過之前嗰啲青春輕鬆曲風。之前出過咁多首歌入面，我覺得最難駕馭係《留班同學》、《沒有穿校服的日子》嗰期比較輕鬆嗰啲。」