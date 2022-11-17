黃明德每日瞓唔夠6粒鐘 胡思亂想做新歌

唱作新人黃明德（Dark）今年第四首派台作品《Don't think too much? 》日前上架。這次作品與Dark首支派台曲《留班同學》來自同一個Writing Camp，Dark跟兩位新晉音樂人合作，靈感自當時還未正式出道的他，每晚睡前的小習慣，不停胡思亂想，作為出道一年從學生走到歌手的一個小總結。
由《Don't think too much》demo誕生，到現在正式派台，經歷了足足一年的時間，一年來Dark隨着身份上的轉換，工作及生活上都正經歷變化，思考事情方式都跟以前不一樣，因為歌詞也一直在修改，只為配合不同的階段。
同自己傾偈最舒服
Dark表示，出道前便不停問自己問題，「我係咪真係適合做歌手呢？」到剛出道，他又問自己，「依家每日嘅節奏會唔會太快？我究竟夠唔夠時間消化？每日究竟係為咗啲乜嘢不停做歌呢？」直到最近，「唔知我有冇機會可以唱多啲live呢？出年過埋DSE，我唔再係學生，又會係一件點嘅事？」他謂從中三開始，突然每晚睡前都會想跟自己談話，覺得同自己傾偈最舒服，所以就開始咗呢個習慣。」他問自己最多的問題，除了感情，便是「自己究竟係咪真係ready去做一個歌手？最初覺得好簡單，但原來喺兩個唔同環境下遊走係好辛苦，好多時都未必有答案。」幸好他在跟自己的對話中能找到「出口」，他笑說：「好多時個結論都係唔好諗咁多，諗嚟都冇用，最尾就瞓覺，哈哈。」
今次新歌MV再次以動畫呈現，「因為想承接番第一個MV《留班同學》，呢首《Don’t think too much?》係今年嘅一個小總結，《Don’t think too much?》每個人腦海中的畫面都不一樣，希望大家都可以透過動畫有不同聯想。」