黃明志愚人節貼黑白照傳死訊 殯儀館確認有告別式舉行

今日是4月1日愚人節，馬來西亞創作歌手黃明志驚傳噩耗 ，突然在社交網上載一張黑白照，照片上寫著「1983~2024」，不少網友質疑離世消息純屬玩笑。相隔數小時後，社交網再更新公布「音樂鬼才黃明志 1983-2024」告別式詳情，內文寫著開放時間是4月1日下午2點到晚間10點，儀式是晚間7點到10點，還註明請親友們穿白色服裝到場，地點是在馬來西亞的富貴生命館(當地的殯儀館)，謝絕花圈、花籃、輓聯及奠儀，並且也謝絕外界採訪。

去殯儀館宣傳新作？ 黃明志的經理人公司回覆：「4月1號晚上7點，的確會在富貴生命館舉辦黃明志告別式。」但未有提及黃明志的情況。據馬來西亞傳媒向殯儀館查詢，黃明志團隊確實預留愚人節這天晚上7時，在吉隆坡富貴生命館3樓的富貴堂舉辦黃明志告別式。