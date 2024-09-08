黃明志拍MV意外頻生 女主角被風箏撞面險破相

黃明志透過新歌《Bukit Mak》描繪馬來西亞在西馬北部的「吉蘭丹」日常困境，展示了當地面臨的挑戰。吉蘭丹長期以來遭遇頻繁的洪水，水質問題以及對穿著的嚴格限制，這些問題對當地居民和訪客造成了困擾。因此他邀來吉隆坡美女Scha一齊拍MV。 吉蘭丹長年是保守派政黨的選區，不只情侶在公開場合談戀愛有可能被警察盯上，雨季容易淹水更讓居民苦不堪言。黃明志因此用歌詞的力量，故意調侃「水質營養豐富，停電感受浪漫氣息」。

Harith Iskander(右)、吉隆坡美女Scha及黃明志於新歌《Bukit Mak》合作。

黃明志帶著團隊到吉蘭丹實地取景拍攝MV，透過鏡頭記錄下當地的特色風情。但就在黃明志帶著女演員到海灘旁放風箏時，海風直接讓風箏失控，黃明志和美女先後被「狠狠打臉」，不得不暫停拍攝檢查傷勢。 禍不單行的黃明志，沒多久又發生貨車車輪卡在沙坑中動彈不得的尷尬狀況，導致拍攝進度不停落後。黃明志神情複雜，有些沉重地感嘆：「好像不是很幸運。」說完不忘提醒製作人，拍攝前一定要拜拜。 黃明志也趁空檔訪問美女演員，好奇她身為伊斯蘭教徒，在馬來西亞是否會因為穿著性感清涼遭到攻擊。女演員坦言確實被很多人攻擊，但她認為人有權利決定自己的衣著，因此不會在意他人眼光，堅持做自己。

此外，為了呈現淹水場景，黃明志團隊在游泳池中搭景，他則變身復古搖滾樂團，在風雨中賣命高歌。他和樂團成員故意說明，不要誤會《Bukit Mak》是在罵髒話，發音一定要標準，因為這是一首向媽媽表達愛意的搖滾情歌。 為了拍攝《Bukit Mak》MV，黃明志前後造訪吉蘭丹4次，徹底顛覆了他原本對當地的印象。黃明志坦言被當地居民感動，在拍攝過程遇到困難時，居民們總是無條件幫忙。他強調從新聞畫面上看到的不一定是真實的，雖然吉蘭丹在管理方面確實有待改進，但歡迎大家實際造訪，感受當地人的善良與美好。