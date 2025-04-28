黃明志新歌《悔過書》重磅邀林夕填詞 為MV辦道歉記者會分享入獄小知識

被譽為「大馬鬼才」的黃明志再以音樂掀起社會話題風暴，其全新專輯《小明與小志》推出最新主打《悔過書》，重磅邀來華語樂壇傳奇詞人林夕跨刀合作，打造一首懺悔系情歌，寫出對人生的深刻悔過信，也是一面照見演藝圈現實的鏡子。

黃明志坦言，為邀請林夕老師，他可說是「三顧茅廬」，誠意滿滿。從《富士山下》、《十年》、《紅豆》、《因為愛所以愛》，到如今的《悔過書》，林夕一手寫出影響80後到00後幾代人的青春，成為跨世代的記憶。這次的合作林夕也分享最喜歡黃明志的作品是《龍的傳人》跟《玻璃心》。