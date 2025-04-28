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娛樂
2025-04-28 12:30:49

黃明志新歌《悔過書》重磅邀林夕填詞 為MV辦道歉記者會分享入獄小知識

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黃明志在新歌《悔過書》的MV內舉行道歉記者會，台前咪牌亦十分玩嘢。

黃明志在新歌《悔過書》的MV內舉行道歉記者會，台前咪牌亦十分玩嘢。

被譽為「大馬鬼才」的黃明志再以音樂掀起社會話題風暴，其全新專輯《小明與小志》推出最新主打《悔過書》，重磅邀來華語樂壇傳奇詞人林夕跨刀合作，打造一首懺悔系情歌，寫出對人生的深刻悔過信，也是一面照見演藝圈現實的鏡子。

黃明志坦言，為邀請林夕老師，他可說是「三顧茅廬」，誠意滿滿。從《富士山下》、《十年》、《紅豆》、《因為愛所以愛》，到如今的《悔過書》，林夕一手寫出影響80後到00後幾代人的青春，成為跨世代的記憶。這次的合作林夕也分享最喜歡黃明志的作品是《龍的傳人》跟《玻璃心》。

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黃明志新歌《悔過書》重磅邀來林夕出手填詞。 「大馬鬼才」黃明志再以音樂掀起社會話題風暴。 黃明志邀來華語樂壇傳奇詞人林夕跨刀合作，打造一首懺悔系情歌。

建議穿最爛內褲

MV場景還原演藝圈常見的「道歉記者會」，黃明志滿臉鬍渣、正裝現身，用一口流利北京腔開場，沒說幾句竟情緒潰堤、泣不成聲，戲劇張力爆表。被問及是否有參考別人的記者會，黃明志笑說：「只要Google『道歉記者會』，第一個出現的就是陳冠希大哥！」他還建議：「這首歌很適合黃秋生、趙薇翻唱，超能代表他們的心境。」在演出被上銬的劇情時，黃明志更以自身經驗為例，分享多次「入獄小知識」，他稱：「警察會叫你脫內褲、用掃把掃走丟掉，所以進去前一定要穿最爛那條。」這番荒謬又真實的敘述笑翻在場工作人員，也展現他金牛座「省很大」的特質。黃明志更補充：「普通犯人手銬銬前面，重刑犯才銬後面。但公眾人物一定銬後面，因為他們要拍給媒體看，更羞辱、更有畫面！」同時，《悔過書》MV已於YouTube全面上架，一針見血的歌詞、劇情，再次展現黃明志超強的獨特魅力，以及其獨一無二的創作風格。

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原來林夕也很喜歡黃明志作品《龍的傳人》和《玻璃心》。 《悔過書》一針見血的歌詞、劇情，再次展現黃明志超強的獨特魅力。 演出被上銬的劇情時，黃明志更以自身經驗為例。

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