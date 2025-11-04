黃明志涉毒｜被爆有15年女友　謝侑芯閨蜜狠批「渣中之渣」

台灣網紅謝侑芯在大馬猝逝，馬來西亞籍歌手黃明志捲入此命案並遭警方逮捕，初步尿檢對4種毒品呈陽性反應。謝侑芯閨密謝薇安在社交平台連發限時動態，不僅痛批黃明志裝死不回應，更爆料他有交往15年的女友，直指他是「渣中之王」。 根據馬來西亞媒體報道，黃明志向警方供稱，他邀請謝侑芯一起拍片，雙方在酒店討論一整晚後，謝侑芯表示要沖澡，過了半小時未出來，他感到不安進入浴室查看，發現謝侑芯已死在浴缸內，立即進行CPR。然而警方透露，死者全身赤裸倒臥在浴缸中，浴缸與地面均無水跡，懷疑是喪命後被移到浴缸。

懷疑是喪命後被移到浴缸 當地媒體《中國報》披露疑似黃明志遭逮警方照片及查扣藍色藥丸照片，黃明志頂著光頭面帶鬍渣面無表情被拍下照片，與以往長年戴著毛帽與眼鏡造型截然不同，另一張照片則是9顆搖頭丸，被分成2顆與7顆用夾鏈袋分裝。 謝薇安在IG限時動態中透露，新聞爆出前，她已經私訊詢問黃明志「謝侑芯人在哪？」以及兩人是否有聯絡，但黃明志完全不回應。她痛批：「既然跟他有聯絡你幹嘛不回我？根本就是心裏有鬼！」、「我真的以跟你合作過為恥！」