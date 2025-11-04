黃明志涉毒｜驗尿查出4種毒品　罪成恐受鞭刑及至少囚兩年

網紅「護理系女神」謝侑芯魂斷馬來西亞酒店房內，歌手黃明志因在現場、身上被搜出不明藥丸，還被驗出體內有4種毒品成分，涉持毒及吸毒兩罪，若罪名成立恐遭鞭刑及至少2年刑責。
當地警方表示，謝侑芯10月22被發現全裸倒臥酒店內浴缸，當時黃明志打999報案求助，救護人員抵達現場後，他未向救護人員說明發生經過，隨即欲離開酒店遭警方攔下，身上還被搜出9顆藍色藥丸當場遭警方逮捕，他雖然堅稱沒有吸毒也沒有攜帶毒品，但驗尿後被檢出有4種毒品陽性反應。
未朝性侵嫌疑偵辦
根據當地媒體《中國報》報道，黃明志身上4項毒品成分包括安非他命、甲基苯丙胺、K仔及四氫大麻酚，另藍色藥丸則被驗出是毒品搖頭丸，警方目前朝持有毒品與吸食毒品兩罪名方向偵辦，雖然未朝性侵嫌疑偵辦，但他所涉2罪若法院判處有罪，恐將面臨牢獄之災。
依照馬來西亞當地法律，黃明志所涉兩罪若罪名成立，持毒部分將面臨2年至5年刑責、鞭刑至少3下或不超過9下；吸食毒品則將遭罰最高5,000令吉（約9,260港元），最重責監禁2年及最高3年觀察期。黃明志於10月24日開完刑事庭後，繳納8,000令吉（約1.48萬港元）保釋金獲釋，全案將於12月18日開庭。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章