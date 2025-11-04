黃明志涉毒｜驗尿查出4種毒品　罪成恐受鞭刑及至少囚兩年

網紅「護理系女神」謝侑芯魂斷馬來西亞酒店房內，歌手黃明志因在現場、身上被搜出不明藥丸，還被驗出體內有4種毒品成分，涉持毒及吸毒兩罪，若罪名成立恐遭鞭刑及至少2年刑責。

當地警方表示，謝侑芯10月22被發現全裸倒臥酒店內浴缸，當時黃明志打999報案求助，救護人員抵達現場後，他未向救護人員說明發生經過，隨即欲離開酒店遭警方攔下，身上還被搜出9顆藍色藥丸當場遭警方逮捕，他雖然堅稱沒有吸毒也沒有攜帶毒品，但驗尿後被檢出有4種毒品陽性反應。