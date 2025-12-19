黃明志直言正經歷人生最低谷 家人遭奇異目光看待

馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案而備受關注，雖尚未證實與命案有直接關聯，但其因涉嫌持毒及吸毒罪名遭到起訴。然而，昨日根據馬來西亞媒體報道，他的最新驗尿報告顯示為陰性，案件出現戲劇性轉折。

三天後再審

黃明志在案發後，事業直插谷底，所有工作被取消，他獲悉驗尿結果為陰性後，今日（19日）在社交網上載歌曲《大雨》，並分享感受表示：「近期應該是我人生中的最低谷了..工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待…我也已經很久很久沒出門了。年底雨季降臨，看著窗外的大雨，這首歌就是我最近的心情..」據指，案件將於22日再度開庭，黃明志續表示：「昨天收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣，各位的祝福和關心我都收到了！還有感謝所有為我說話的人！」