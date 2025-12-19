黃明志直言正經歷人生最低谷 家人遭奇異目光看待

馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案而備受關注，雖尚未證實與命案有直接關聯，但其因涉嫌持毒及吸毒罪名遭到起訴。然而，昨日根據馬來西亞媒體報道，他的最新驗尿報告顯示為陰性，案件出現戲劇性轉折。
三天後再審
黃明志在案發後，事業直插谷底，所有工作被取消，他獲悉驗尿結果為陰性後，今日（19日）在社交網上載歌曲《大雨》，並分享感受表示：「近期應該是我人生中的最低谷了..工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待…我也已經很久很久沒出門了。年底雨季降臨，看著窗外的大雨，這首歌就是我最近的心情..」據指，案件將於22日再度開庭，黃明志續表示：「昨天收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣，各位的祝福和關心我都收到了！還有感謝所有為我說話的人！」
閨蜜寸爆留言
由於黃明志10月22日在酒店房間內被發現身上疑似持有毒品，初步結果顯示對安非他命、冰毒、K仔及大麻等四種毒品呈陽性反應，因此被檢方以持毒及吸毒兩罪名提起公訴。如今黃明志驗尿報告為陰性，謝侑芯的閨蜜謝薇安即留言寸爆黃明志：「我認真的想知道，為什麼一開始你進去的時候尿是陽性？現在卻變成陰性？」並相關報道謂：「真相，大家心知肚明」。