黃明志親證腰斬15地巡迴演唱會 收死亡恐嚇要求《玻璃心》下架

黃明志舉行「大飛機世界巡迴演唱會」於去年4月1日踏上台北小巨蛋舞台，近日有消息原定展開的15地演出，卻傳出全告取消，據聞損失慘重。

報道出街後，黃明志在Facebook證實消息，並寫：「是的，沒錯！自從2023年4月1號在台北小巨蛋舉辦了第一場【大飛機世界巡迴演唱會】後，目前已經停辦快兩年了，但這件事情由始至終我都沒有出來解釋過，真的非常抱歉，讓大家久等了。既然看到媒體已經報了，那我覺得今天有必要在這裡跟所有支持我的朋友們，還有在世界各個城市等待著這場巡演的朋友們來澄清一下整件事情的始末...」其實去年在小巨蛋表演前幾天，黃明志就收到通知巡演全被取消，為了是次巡演，黃明志推辭了2023年下半年所有商業活動及廣告等，甚至製作大量周邊產品，又跟團隊在馬來西亞的深山搭了一座跟台北小巨蛋一比一的舞台來彩排，當聽到取消，團隊心情和士氣受到很大影響，但他理解這些合作夥伴，也沒有打算提告要求賠錢，幸而黃明志這兩年來仍有不少商演和代言工作，讓公司得以繼續經營。